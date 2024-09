Společnost Prague City Golf, která patří do portfolia investiční skupiny Natland, má v současné době tři resorty, tím posledním, který přibyl, je zatím Rohan, vedle dřívějších Vinoře a Zbraslavi. Proč jste se do oboru pustili a co pro vás osobně znamená?

Když se podíváte na registrované golfisty, dvě třetiny z nich jsou v Praze a středních Čechách. Rozhodli jsme se proto být jen v rámci hlavního města, i proto, že já osobně úplně nevěřím na nějakou silnější byznysovou roli mimopražských golfových resortů. Ono je to složité i s golfem jako samostatným aktivem. Myslím, že pokud má fungovat, tak v širším pojetí trávení volného času v zázemí města, a to pro celé rodiny, páry, aktivní jednotlivce. Poměrně dlouho jsme hledali ten správný model, jednotlivé aktivity začínáme postupně nabalovat a je jasné, že postavené jen na golfu samotném to být nemůže. Víno a golf v hlavní roli aneb odpočinek od byznysu nedaleko hranic e15 a byznys

Jakou tedy máte strategii?

Máme pokryté dostupné části města na okraji, v rozvojových územích – Rohan se záměrem parku Maniny, Vinoř a speciálně jde o Zbraslav, respektive Lipence. Původní majitelé areálu historicky dokonce pracovali v rámci území s myšlenkou, že vznikne další osmnáctijamkové hřiště, ale to jsme následně přehodnotili jako ne úplně potřebné. Místo jsme nechali pod dozorem odborníků deset let žít svým životem, aby si ho příroda vzala zpátky. A teď v tom území začínáme například budovat projekt nazvaný Jezero.

Jak bude Jezero fungovat?

Je to úžasných zhruba deset hektarů přírody s vodní plochou, kde chceme nechat trávit rodiny z města svůj volný čas. K dispozici bude například off-gridové ubytování, sportovní vyžití, gastronomické služby, různé moderované programy. Vždy v tom může být něco společného se sousedním golfovým areálem, ale ne nutně. Musí to být všem otevřená platforma pro aktivní trávení času v přírodě, a to nejen pro rodiny, ale do budoucna třeba také pro firemní teambuildingové aktivity.

Zbraslav i území na Rohanském ostrově, kde máte rovněž golfové aktivity v podobě městského tréninkového areálu, zahrnul pražský institut plánování do širších plánů přírodních parků. Nejste tam v kolizi?

Naopak. Co se týká Zbraslavi a projektu Soutok, jsme jako členové společné pracovní skupiny jeho integrální součástí. Projekt Maniny na Rohanu, kde funguje driving range, má oproti Soutoku trochu zpoždění, ale i tady jsme aktivní v komunikaci s městskou částí. Jde nám o to, aby golf nebyl obrazně řečeno za zdí, ale aby byl součástí toho projektu.