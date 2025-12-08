Irové hlásí pokrok v léčbě mužské plešatosti. Potenciální trh má hodnotu až dvacet miliard dolarů
- Společnost Cormo Pharmaceuticals má za sebou třetí fázi klinického výzkumu léčivé látky, která obnovuje růst vlasů u mužů.
- Lék Clascoterone přinesl největší pokrok v léčbě plešatosti za 30 let.
- Cosmo míří na schválení v USA/EU, globální trh má hodnotu až 20 miliard dolarů.
Až dvě miliardy mužů po celém světě mají genetickou predispozici pro vypadávání vlasů. Lék „na plešatost“ však dosud neexistuje. Irská farmaceutická společnost Cosmo Pharmaceuticals (dále jen Cosmo) ale nyní hlásí největší pokrok za poslední tři dekády. Studie roztoku, který napomáhá růstu vlasů, je v pokročilé fázi vývoje. Na jaře by mohla firma požádat o schválení léčebné látky u amerických i evropských úřadů. Trh, na který potenciální lék míří, může mít podle odhadů hodnotu až dvaceti miliard dolarů.
Společnost vyvinula roztok Clascoterone, který využívá stejnou účinnou látku jako lék společnosti určený pro léčbu akné. Třetí fáze klinického výzkumu nyní ukázala, že má velký potenciál i v léčbě mužské plešatosti.
Roztok byl podáván bezmála 1500 mužů ve dvou kombinovaných studiích ve třetí fázi klinického výzkumu. Ti na konci evidovali významné zlepšení růstu vlasů. První poukázala na 539procentní zlepšení v místě aplikování roztoku, druhá pak zlepšení o 168 procent. Takové rozdíly ale podle listu Dermatology Times nejsou nijak neobvyklé. „Výsledky se mohou často lišit podle závažnosti onemocnění účastníků studie, regionálních demografických faktorů nebo odlišností v hodnoticích metodách jednotlivých pracovišť,“ líčí web. Důležité prý ale je, že kombinovaná analýza dvou studií dosáhla statistické významnosti.
Naděje pro muže
„Není to jen kosmetický problém, ovlivňuje sebevědomí, identitu a duševní pohodu. Jde tedy o zásadní moment nejen pro Cosmo, ale i pro miliardu mužů, kteří denně čelí emocionálnímu a sociálnímu dopadu vypadávání vlasů,“ uvedl šéf společnosti Giovanni Di Napoli.
Cosmo bude nyní čekat do jara příštího roku. Tehdy by měla uplynout roční lhůta, po kterou musejí vědci sledovat, zda podaná látka nezpůsobuje nějaké vážné vedlejší účinky. Firma má každopádně za sebou třetí fázi výzkumu v USA i v Evropě, která přinesla slibné výsledky. Na to zareagovaly v posledních dnech i akcie firmy. Na burze v Curychu vyskočily až o 24 procent. To je pro Cosmo Pharmaceuticals největší nárůst za posledních sedmnáct let.
Dveře na miliardový trh se otevírají
Jak píše agentura Bloomberg, pokud firma s léčivou látkou uspěje, pak by podle analytiků francouzské banky Oddo BHF mohlo nové léčivo oslovit trh v hodnotě několika miliard dolarů. Podle průzkumu společnosti, která za léčivou látkou stojí, by pak mohl dosahovat až dvaceti miliard dolarů. „V červenci jsme představili podrobný průzkum amerického trhu a ten ukázal obrovskou neuspokojenou poptávku,“ uvedl Di Napoli.
Látka je každopádně v některých případech nadále bezzubá. Neporadí si třeba v oblastech bez aktivních vlasových folikul nebo v místech, která jsou bez vlasů dlouhodobě. Změnit by to mohla jiná studie, na které pracuje německá společnost Mallia Innovations. Podle preklinických modelů by její látka mohla aktivovat kmenové buňky vlasové folikuly. Data z klinického testování ale zatím nejsou dostupná.