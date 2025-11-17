J&J koupí vývojáře léků na rakovinu Halda Therapeutics za tři miliardy dolarů
Americká farmaceutická společnost Johnson & Johnson (J&J) koupí soukromou společnost Halda Therapeutics za 3,05 miliardy dolarů (63,5 miliardy korun). Rozšíří tak svoji působnost v oblasti léčby rakoviny prostaty a tzv. solidních nádorů. Oznámila to firma J&J v dnešní tiskové zprávě.
Hlavní lék společnosti Halda na léčbu rakoviny prostaty je nyní v rané až střední fázi vývoje. Firma má také několik experimentálních léčebných postupů v rané fázi vývoje, a to pro léčbu nádorů prsu, plic a dalších typů. J&J očekává, že transakce bude dokončena v příštích několika měsících.
Akvizice navazuje na lednové převzetí výrobce neurologických léků Intra-Cellular Therapies za 14,6 miliardy dolarů. Společnost J&J se snaží podpořit svůj růst i po roce 2025, kdy by mohl v USA čelit zesílené konkurenci její přípravek na lupénku Stelara. Loni J&J koupila za 1,25 miliardy dolarů dceřinou společnost firmy Numab zaměřenou na léky na kožní onemocnění a za 850 milionů dolarů vývojáře léků Proteologix. Své podnikání v oblasti zdravotnických přístrojů pak firma podpořila převzetím podniků Shockwave Medical za 13,1 miliardy dolarů a V-Wave za 1,7 miliardy dolarů.
J&J je podle tržeb největším výrobcem léků na světě. Po celém světě má 64 výrobních závodů a 138 tisíc zaměstnanců.