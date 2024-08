Jste-li hrdým rodákem z Nairobi, Londýn patrně dvakrát nemilujete . Ani Manchester, Liverpool, Británii. Váš syn přesto poletuje keňskou metropolí v tričku oblíbeného londýnského Arsenalu či Liverpoolu FC. A ve vaší skříni by se dres Manchesteru United z éry Cristiana Ronalda patrně také našel. To je síla Premier League. Nejvýznamnější fotbalové ligy, podle které si plánují kalendář fanoušci i byznysmeni z celého světa. Obdivuhodně úspěšná show za Lamanškým průlivem startuje už v pátek večer.

Zeptáte-li se prodejců v dealerství Rolls-Royce, které luxusní značky aut považují za konkurenci, sebejistě odpoví, že žádné, protože oni přece hrají jinou ligu, ve které se poměřují s luxusními jachtami nebo tryskáči. RR je přece nezpochybnitelná jednička, nepochybují. V žebříčku British Icon Index (Annual Report Publications), který zkoumá světovou popularitu vybraných britských značek, se však musel slavný Rolls spokojit jen s druhou příčkou, na „bedně“ ještě skončily britské univerzity.

Hádáte správně. První Premier League překonala všechny ostatní zkoumané značky takříkajíc „o parník“, obzvláště dobře si vedla v jihovýchodní Asii a v Africe. Drtivá většina respondentů navíc uvedla, že fotbalová soutěž v jejich očích zlepšuje obraz Británie jako celku. Má-li impérium přežít, bez armády a kopačáku se neobejde.

Stroj metající peníze i příležitosti

Premier League je zkrátka obr. Z dat za sezonu končící na jaře 2022 například vyplynulo, že liga včetně hráčů a zaměstnanců odvedla jen na přímých daních v přepočtu 124 miliard korun do státního rozpočtu nebo že jen v Británii podpořila vznik více než devadesáti tisíc pracovních míst. Kluby navíc rok co rok navyšují příjmy.

V sezoně 2022/2023 dosáhly astronomických šesti miliard liber, od letošní sezony se očekává o dalších tři sta milionů více, spočítala společnost Deloitte. Většinu příjmů tvoří vysílací práva, vždyť s ligou přenášenou do většiny států světa interaguje nějakým způsobem skrze média téměř každý čtvrtý člověk na planetě.

Oním více než šesti miliardami liber naplněným balíkem navíc Premier League překonává řadu věhlasných sportovních lákadel. Hravě – několikanásobně – převyšuje Formuli 1, zámořskou NHL i konkurenční evropské fotbalové soutěže v čele s tou nejprestižnější, Ligou mistrů.

Že účetní nejbohatších klubů nakládají s rozpočty, které by s trochou snahy pokryly český státní dluh, není překvapivé. Na rozdíl od „konkurenčních“ evropských soutěží se však ostrovní liga odlišuje i bohatstvím, jímž disponují kluby ze středu i spodku tabulky. Jen hráči aktuálně náležící Nottinghamu Forest, nejhůře umístěnému nesestupujícímu klubu z loňské sezony, mají tržní hodnotu 366 milionů eur, odhaduje portál Transfermarkt.com.

Pro srovnání v této kategorii: soupiska španělského Vallecana má mít hodnotu 60 milionů eur, německého Unionu Berlín 130 milionů, italské Empoli 56 milionů. Stávající skvadry Sparty a Slavie, nejbohatších českých klubů, portál ohodnocuje na 72, respektive 88 milionů eur.

Miliardy vs. chytrá strategie

Navzdory výše zmíněnému si autor textu dovolí dvě odvážnější tvrzení. Zaprvé: není to jen o penězích... a zadruhé: ... jak dokazuje Manchester City. Klub v srpnu 2008 odkoupil šejk Mansúr, viceprezident Spojených arabských emirátů, jehož rodina má ovládat jmění v hodnotě asi jednoho bilionu dolarů. Nový majitel do modré části Manchesteru sice investuje astronomické prostředky, ať už do nákupu elitních hráčů, personálu či zázemí, pouze to by však k úspěchu rozhodně nestačilo.

Nejvíce prostředků za nové hráče za posledních pět sezon – včetně té začínající – utratila londýnská Chelsea, a to 849 milionů liber, uvádí portál Football365. V posledních dvou sezonách skončila velice neúspěšně na šesté a následně dvanácté pozici. Podobný příběh píše Manchester United s útratou převyšující půl miliardy liber a umístěním na třetí a loni osmé pozici. O úspěších nenáviděného rivala, Manchesteru City, si však mohou Rudí ďáblové nechat zdát.

Citizens v posledních letech ukázali, že masivní rozpočet může kvalifikovat klub mezi užší skupinu těch nejambicióznějších v Evropě. Pořád ale soutěžíte s čím dál početnější konkurencí z řad "nekonečně" bohatých. O tom, kdo z elitní skupinky dosáhne úplného vrcholu, tak mnohem spíš než peníze rozhoduje poctivá fotbalová práce.

Úspěšné obchodní modely naopak praktikují menší kluby s nižšími rozpočty. Peníze a úsilí investují hlavně do kvalitního skautingu, za relativně menší obnosy přivádějí kvalitní hráče s potenciálem, kteří dokonale zapadnou do systému a vzbudí zájem nenasytných boháčů z horních pater tabulky. Přesně takovou investici představoval mladičký Ekvádorec Moisés Caicedo. Talentovaného fotbalistu vykoupil Brighton z Jižní Ameriky za 4 miliony eur v roce 2021, loni v létě ho do Chelsea prodal za 116 milionů. Podobných příkladů by se našlo mnohem více.

Proklatě přesné sázky

Příběhy ve velkém baví i Čechy a na ně zaměřené sázkové kanceláře, pro které je Premier League zdaleka nejsázenější fotbalovou soutěží, která neustále roste. Před pěti lety si na tyto zápasy vsadili sázkaři Tipsportu půl miliardy korun, v loňské sezoně byly sázky trojnásobné. Na českou ligu – pro srovnání – si hráči Tipsportu loni vsadili jednu miliardu, tedy podobnou částku, jako na německou, španělskou či italskou ligu. Premier League nad nimi čnila s asi půlmiliardovým náskokem.

„Důvodů její popularity je více – až na výjimky v ní působí nejlepší hráči, hrají nejatraktivnější fotbal na skvělých stadionech, vše podporuje výborný marketing. Živou tradici fotbalové Anglie můžeme srovnat například s hokejem v Kanadě,“ říká mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

„Signifikantní“ náskok Premier League v zájmu sázkařů potvrzuje mluvčí konkurenční Fortuny Petr Šrain: „Popularitu lze částečně přisuzovat i tomu, že jsou sázkaři při skladbě tiketů o něco úspěšnější než v případě dalších lig. S ohledem na vyrovnanost soutěže je to možná překvapivé, na druhou stranu to jen dokládá, že se sázkaři Premier League opravdu věnují. Poctivě sledují statistiky a analyzují formu týmů, což jim pomáhá se správně rozhodovat.“

Zájem o ostrovní fenomén v Česku posilovaly legendy jako Petr Čech v Chelsea, Tomáš Rosický v Arsenalu nebo Vladimír Šmicer v Liverpoolu, na které v současnosti navazuje hlavně exslávistické duo Tomáš Souček a Vladimír Coufal v londýnském West Ham United.

Kdo chce nejen jejich zápasy ve slavné soutěži sledovat v televizi, musí si předplatit Canal+ Sport od 239 korun měsíčně. Francouzská společnost se s majitelem televizních práv anglické ligy domluvila do roku 2028. O vzestupu Premier League svědčí i úroveň televizních studií, kterými před zápasem, během nich i po nich Canal+ baví diváky.

Běžnou součástí mediálního obsahu jsou exkluzivní rozhovory s hráči a trenéry nebo živé vstupy reportérů přímo od hrací plochy na stadionech. Takový servis ještě český divák patrně neměl. O vysílání Premier League měla zájem také O2TV ze skupiny PPF, na získání práv však nedosáhla. Do portfolia nicméně nedávno přidala „alespoň“ nižší anglické soutěže.

Legendy na vlastní oči

Na fanoušky, kterým nestačí dvě hodiny u televize, cílí i cestovní kanceláře. Například Czechsporttravel nabízí organizované několikadenní cesty na ligové zápasy za nižší desítky tisíc korun. Například zájezd na první domácí zápas sezony londýnského Arsenalu prodává od 44 tisíc včetně letenky, ubytování a pojištění.

Od roku 1992 se na „výrobě“ dechberoucí show podíleli fotbalisté pocházející ze 121 zemí světa, i proto soutěž boduje napříč planetou, časovým pásmům navzdory. Získá Manchester City pátý titul v řadě? Nebo se z poháru pro mistra bude poprvé od roku 2004 a řádění Thierryho Henryho radovat Arsenal? Kurz obou scénářů vypisují sázkové kanceláře na méně než tři ku jedné.

Jednociferný kurz – 9 – přisuzují už jen Liverpoolu, jenž píše novou kapitolu klubové historie bez veleúspěšného kouče Jürgena Kloppa. O celkovém vítězi bude jasno nejpozději v podvečer 25. května 2025, rozhodnout o něm mohou i body rozdělené třeba už tento pátek, kdy se o úvodní výkop postarají fotbalisté Manchester United a Fulhamu.