Krajská zastupitelstva v rámci politického systému ČR

Ústava ČR stanovuje, že kraj jako vyšší územní samosprávný celek je spravován samostatně, a to voleným zastupitelstvem. Stát může zasahovat do činnosti kraje pouze v případech, kdy to vyžaduje ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Členové zastupitelstva jsou voleni tajným hlasováním v krajských volbách.

Zastupitelstvo rozhoduje v rámci tzv. samostatné a přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti, která zahrnuje především vnitřní záležitosti kraje, má zastupitelstvo širokou autonomii. Přenesená působnost souvisí s výkonem státní správy. V takových případech zastupitelstvo rozhoduje pouze tehdy, pokud to přímo stanoví zákon.

Jaké existují politické orgány krajů?

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) definuje kraj jako územní společenství občanů s právem na samosprávu. Hlavním úkolem kraje je pečovat o rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Tento cíl kraj realizuje prostřednictvím svých orgánů, mezi něž patří zastupitelstvo, rada kraje, hejtman a krajský úřad. Kraj si může vytvořit i další orgány (např. výbory a komise).

Zastupitelstvo kraje je voleným orgánem. Počet zastupitelů se odvíjí od počtu obyvatel v kraji. Zastupitelstvo volí hejtmana a členy rady kraje. Mezi pravomoce zastupitelů patří mimo jiné předkládání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně, vydávání obecně závazných vyhlášek či schvalování rozpočtu kraje.

Počet obyvatel kraje Počet členů krajského zastupitelstva Do 600 tisíc 45 600 tisíc až 900 tisíc 55 Nad 900 tisíc 65

Rada kraje je výkonným orgánem kraje. Jednoduše řečeno jde o krajskou vládu, která se zodpovídá zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana a další členové zvolení ze zastupitelů. Rada se stará například o hospodaření podle schváleného rozpočtu, dává úkoly krajskému úřadu a kontroluje jejich plnění.

Hejtmani, krajští zastupitelé a jejich pravomoce

Krajské zastupitelstvo, hejtman a rada rozhodují o řadě oblastí, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel kraje.

Doprava a infrastruktura : Kraj zajišťuje údržbu, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy, koordinuje základní dopravní obslužnost (regionální autobusové a železniční linky), a může být provozovatelem letišť a vodních cest.

: Kraj zajišťuje údržbu, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy, koordinuje základní dopravní obslužnost (regionální autobusové a železniční linky), a může být provozovatelem letišť a vodních cest. Sociální služby : Kraj zřizuje domovy seniorů, azylové domy a další sociální zařízení, zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči (pěstounství, osvojení).

: Kraj zřizuje domovy seniorů, azylové domy a další sociální zařízení, zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči (pěstounství, osvojení). Zdravotnictví : Kraj řídí krajské nemocnice a záchrannou službu, uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb a spolupracuje v rámci Integrovaného záchranného systému.

: Kraj řídí krajské nemocnice a záchrannou službu, uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb a spolupracuje v rámci Integrovaného záchranného systému. Školství : Kraj přerozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy učitelů. Zřizuje střední a vyšší odborné školy, konzervatoře nebo domy dětí a mládeže.

: Kraj přerozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy učitelů. Zřizuje střední a vyšší odborné školy, konzervatoře nebo domy dětí a mládeže. Regionální rozvoj : Kraj schvaluje regionální rozvojové koncepce z hlediska bytové politiky, kultury či zemědělství. Poskytuje dotace a koordinuje územní plánování.

: Kraj schvaluje regionální rozvojové koncepce z hlediska bytové politiky, kultury či zemědělství. Poskytuje dotace a koordinuje územní plánování. Kontrola hospodaření : Na krajské úrovni se provádí kontroly hospodaření obcí a finanční audity dle zákona.

: Na krajské úrovni se provádí kontroly hospodaření obcí a finanční audity dle zákona. Bezpečnost : Kraj zřizuje Bezpečnostní radu a připravuje krizová řešení, například pro povodně, sněhové kalamity nebo epidemie.

: Kraj zřizuje Bezpečnostní radu a připravuje krizová řešení, například pro povodně, sněhové kalamity nebo epidemie. Legislativa a správa : Kraj vydává nařízení a obecně závazné vyhlášky kraje, zajišťuje činnost volebních orgánů a plní úkoly dle zákona o krajském referendu.

: Kraj vydává nařízení a obecně závazné vyhlášky kraje, zajišťuje činnost volebních orgánů a plní úkoly dle zákona o krajském referendu. Kultura : Kraj může zřizovat muzea, galerie a knihovny, poskytuje granty, připravuje koncepce rozvoje kultury a schvaluje koncepci podpory státní památkové péče v kraji.

: Kraj může zřizovat muzea, galerie a knihovny, poskytuje granty, připravuje koncepce rozvoje kultury a schvaluje koncepci podpory státní památkové péče v kraji. Životní prostředí: Kraj schvaluje koncepci ochrany životního prostředí a uděluje souhlas pro provoz zařízení na sběr, výkup a likvidaci odpadu.

Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti

Zasedání zastupitelstva kraje jsou ze zákona veřejná, občané mají právo sledovat průběh jednání. Zastupitelstvo se scházejí podle potřeby, ale minimálně jednou za 3 měsíce. Zasedání svolává a řídí hejtman. Aby bylo zasedání usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Pokud se nepodaří tento počet zajistit, musí být do 21 dnů svoláno náhradní zasedání.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nikoliv jen těch přítomných. To klade vysoké nároky na dosahování shody mezi zastupiteli.

Mají zastupitelé politickou imunitu?

Podle Ústavy ČR mají poslanci a senátoři po dobu mandátu imunitu, ale zastupitelé takovými výsadami nedisponují. To znamená, že nejsou chráněni před trestním stíháním za své výroky nebo činy, které učiní v souvislosti s výkonem své funkce. A pokud se dopustí nezákonného jednání, mohou být trestně stíháni stejně jako kterýkoliv jiný občan. Funkce zastupitele se tedy pojí s vysokou mírou odpovědnosti.

Jak dlouho trvá mandát krajských zastupitelů?

Mandát krajských zastupitelů trvá čtyři roky. Po uplynutí tohoto období mohou zastupitelé svůj mandát obhajovat a být znovu zvoleni. Funkční období může skončit předčasně v případě, že zastupitel rezignuje nebo je odvolán. Volby do krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky, jejich přesný termín vyhlašuje prezident republiky.

Jak dopadly poslední krajské volby?

Krajské volby se uskuteční 20. a 21. září 2024. Poslední krajské volby v České republice se konaly v říjnu 2020 a ovládlo je hnutí ANO, které zvítězilo v deseti krajích. Ve Středočeském kraji vyhráli volby Starostové a nezávislí. V Libereckém kraji obhájili vítězství Starostové pro Liberecký kraj. V Královéhradeckém kraji těsně zvítězila Koalice ODS, STAN, VČ.

V krajských volbách často vznikají koalice mezi stranami, které následně určují složení vedení kraje, tedy rady a hejtmana. I když některá strana volby vyhraje, nemusí mít dostatečnou podporu pro samostatnou vládu a musí vyjednávat s dalšími subjekty. To se silně projevilo právě v posledních volbách. Přestože hnutí ANO vyhrálo v deseti krajích, funkci hejtmana nakonec získalo pouze ve třech.

Volební účast v roce 2020 dosáhla 38 procent, což představuje běžný průměr u voleb do krajských zastupitelstev. Obvykle se volební účast pohybuje mezi 30 a 40 procenty.