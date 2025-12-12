Strnad chce z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě
- Michal Strnad chce z Czechoslovak Group vybudovat největší obrannou firmu v Evropě a hledá akvizice například v oblasti dronů.
- Skupina zvažuje vstup na burzu s oceněním kolem tří miliard eur, který by mohl patřit k největším IPO v Evropě v roce 2026.
- Růst CSG táhnou vyšší evropské zbrojní výdaje a dodávky munice pro Ukrajinu, Strnad zároveň odmítá spory s premiérem Andrejem Babišem.
Miliardář Michal Strnad chce ze zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group (CSG) vybudovat evropského lídra v obranném průmyslu. Skupina proto aktivně hledá akvizice mimo jiné v oblasti bezpilotních letounů a dronů. Strnad to uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.
„Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou a působící na globálních trzích,“ řekl třiatřicetiletý podnikatel minulý týden v Praze. Podle něj je konkurenční výhodou skupiny její široká diverzifikace, silná exportní orientace a relativní nezávislost na velkých vojenských zakázkách v jediné zemi.
Podle zdrojů Bloombergu zvažuje CSG prodej části akcií při ocenění kolem tří miliard eur, tedy zhruba 72 miliard korun. Společnost by mohla vstoupit na burzu v Amsterodamu, přičemž by šlo o jednu z největších primárních emisí akcií v Evropě v roce 2026.
Odvětví těžící z války na Ukrajině
Strnad převzal kontrolu nad CSG od svého otce Jaroslava v roce 2018. Od té doby skupina výrazně zvýšila zisky, mimo jiné v souvislosti s růstem evropských vojenských výdajů a podporou Ukrajiny. Jeho osobní majetek podle indexu miliardářů agentury Bloomberg letos vzrostl o 59 procent na 14,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 301 miliard korun.
Výsledkům CSG pomohla také muniční iniciativa české vlády zaměřená na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině. Podle dat Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru zaznamenala firma v roce 2024 nejvyšší procentní růst tržeb z prodeje zbraní ze všech stovky největších obranných společností na světě.
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš po říjnových volbách uvedl, že se mu nelíbí, když někdo „příliš těží z války“, a avizoval důkladnější kontrolu některých nákupů. Strnad však pro Bloomberg uvedl, že mezi ním a premiérem nepanuje žádný spor.
„Chápu, proč to řekl, i když to pro mě nebylo příjemné. Teď si ale všichni myslí, že mezi námi je nějaká nevraživost,“ uvedl Strnad. „Komunikujeme spolu a myslím, že si uvědomuje, že je potřeba jednat férově s velkým zaměstnavatelem a významným přispěvatelem k HDP,“ dodal.