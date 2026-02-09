Předplatné

Rusko opět útočí na ukrajinské energetické cíle. V Kyjevě je bez tepla 1400 bytových domů

Rusko obnovilo útoky na energetickou infrastrukturu navzdory tomu, že by podle výkladu Kyjeva mělo ještě platit neoficiální příměří týkající se těchto cílů.

Rusko obnovilo útoky na energetickou infrastrukturu navzdory tomu, že by podle výkladu Kyjeva mělo ještě platit neoficiální příměří týkající se těchto cílů. Zdroj: Profimedia

ČTK
  • Ukrajinská energetická krize se dále prohlubuje.
  • Rusko obnovilo útoky na energetickou infrastrukturu navzdory tomu, že by podle výkladu Kyjeva mělo ještě platit neoficiální příměří týkající se těchto cílů.
  • Nejhorší situace se zásobováním teplem panuje v Kyjevě.

Ruské síly opět zaútočily na výrobní zařízení ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz v Poltavské a Sumské oblasti. Oznámil to v pondelí šéf společnosti Serhij Koreckyj s tím, že jde o druhý útok za uplynulých 24 hodin a 20. útok od začátku letošního roku. Naštěstí se nyní obešel bez obětí a raněných, dodal Koreckyj na facebooku.

Ukrajinská energetika, tak jako každou válečnou zimu, čelí ruským úderům, které mají mají za nynějších mrazů zlomit ducha odporu v zemi, která se ruské agresi brání čtvrtým rokem. Útrapám čelí nejen vojáci na frontě, ale i civilisté v hlubokém zázemí, kteří se mnohdy i dlouhé týdny musí obejít bez elektřiny, tepla a vody.

Nejhorší situace panuje v Kyjevě

V Kyjevě po ruských útocích zůstává bez tepla více než 1400 bytových domů, uvedl v pondělí prezident Volodymyr Zelenskyj. „Je důležité, aby lidé z každého takového domu dostali veškerou nezbytnou pomoc," zdůraznil po poradě, která se týkala také situace v okolí metropole, v Charkově a okolí, v Sumské, Černihivské, Doněcké, Dněpropetrovské oblasti a ve městě Kropyvnyckyj a okolní Kirovohradské oblasti. Prezident upozornil, že šest obcí v Chersonské oblasti na jihovýchodě země trpí ustavičnými útoky ruských dronů na tamní energetická zařízení.

Terči ruských útoků jsou i ukrajinské jaderné elektrárny, a okolní sítě a infrastruktura, a to si zasluhuje jinou úroveň reakce než dosud. Nutná je lepší obrana a také lepší komunikace s partnery, aby svět o této hrozbě nemlčel, uvedl Zelenskyj po jednání s vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem.

Na závěr dodal, že s velitelem vzdušných sil a s ministrem obrany jednal o dodávkách raket pro ukrajinskou protivzdušnou obranu ze zahraničí. „Měl by existovat jasný harmonogram pro příjem dodávek od partnerů (...). Nemělo by docházet k situacím, kdy přerušení dodávek zhoršuje následky ruských úderů," zdůraznil.

Ruské útoky na ukrajinská města za uplynulé noci si podle místních úřadů vyžádaly nejméně čtyři mrtvé a více než desítku raněných.

 

