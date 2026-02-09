Rusko opět útočí na ukrajinské energetické cíle. V Kyjevě je bez tepla 1400 bytových domů
- Ukrajinská energetická krize se dále prohlubuje.
- Rusko obnovilo útoky na energetickou infrastrukturu navzdory tomu, že by podle výkladu Kyjeva mělo ještě platit neoficiální příměří týkající se těchto cílů.
- Nejhorší situace se zásobováním teplem panuje v Kyjevě.
Ruské síly opět zaútočily na výrobní zařízení ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz v Poltavské a Sumské oblasti. Oznámil to v pondelí šéf společnosti Serhij Koreckyj s tím, že jde o druhý útok za uplynulých 24 hodin a 20. útok od začátku letošního roku. Naštěstí se nyní obešel bez obětí a raněných, dodal Koreckyj na facebooku.
Ukrajinská energetika, tak jako každou válečnou zimu, čelí ruským úderům, které mají mají za nynějších mrazů zlomit ducha odporu v zemi, která se ruské agresi brání čtvrtým rokem. Útrapám čelí nejen vojáci na frontě, ale i civilisté v hlubokém zázemí, kteří se mnohdy i dlouhé týdny musí obejít bez elektřiny, tepla a vody.
Nejhorší situace panuje v Kyjevě
V Kyjevě po ruských útocích zůstává bez tepla více než 1400 bytových domů, uvedl v pondělí prezident Volodymyr Zelenskyj. „Je důležité, aby lidé z každého takového domu dostali veškerou nezbytnou pomoc," zdůraznil po poradě, která se týkala také situace v okolí metropole, v Charkově a okolí, v Sumské, Černihivské, Doněcké, Dněpropetrovské oblasti a ve městě Kropyvnyckyj a okolní Kirovohradské oblasti. Prezident upozornil, že šest obcí v Chersonské oblasti na jihovýchodě země trpí ustavičnými útoky ruských dronů na tamní energetická zařízení.
Terči ruských útoků jsou i ukrajinské jaderné elektrárny, a okolní sítě a infrastruktura, a to si zasluhuje jinou úroveň reakce než dosud. Nutná je lepší obrana a také lepší komunikace s partnery, aby svět o této hrozbě nemlčel, uvedl Zelenskyj po jednání s vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem.
Na závěr dodal, že s velitelem vzdušných sil a s ministrem obrany jednal o dodávkách raket pro ukrajinskou protivzdušnou obranu ze zahraničí. „Měl by existovat jasný harmonogram pro příjem dodávek od partnerů (...). Nemělo by docházet k situacím, kdy přerušení dodávek zhoršuje následky ruských úderů," zdůraznil.
Ruské útoky na ukrajinská města za uplynulé noci si podle místních úřadů vyžádaly nejméně čtyři mrtvé a více než desítku raněných.