Strnadova CSG a polská PGZ chystají dálkové minování na podvozcích Tatra
- Obě společnosti podepsaly smlouvu v Rijádu, kde se od 8. do 12. února koná mezinárodní výstava obranné techniky World Defense Show 2026.
- Právě na trhu v Saudské Arábii chtějí systém poprvé nabídnout.
- CSG to v pondělí sdělila ČTK.
Skupina CSG podnikatele Michala Strnada a polský státní podnik Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) budou společně vyrábět a prodávat systém dálkového minování na podvozky vozů Tatra.
Systémy dálkového minování vyrábí společnost Bydgoskie Zaklady Elektromechaniczne Belma, která spadá pod PGZ. Systémy budou následně namontovány na podvozky vozů Tatra.
„Systém se vyznačuje plnou automatizací vytváření minových zátarasů různých velikostí i hustoty minování a nastavitelných časů samolikvidace. Hloubka minového pole se pohybuje od 60 do 180 metrů a jeho délka dosahuje až 1800 metrů. Společnost Belma je rovněž výrobcem min MN-123 používaných v tomto systému," uvádí CSG.
Přední evropský výrobce munice
Systém dálkového minování, známý v Polsku jako PMN Baobab-K, je dodáván polským ozbrojeným silám od roku 2023. V plánu je kromě Saudské Arábie rozšíření prodeje i do dalších zemí, přičemž se to týká zejména těch, jejichž ozbrojené síly už používají vozidla na podvozcích Tatra.
CSG (Czechoslovak Group) je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
S akciemi CSG se v lednu začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze, CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.