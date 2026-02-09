Top michelinské restaurace, které jsou za humny. Kam vyrazit v Evropě za dobrým jídlem?
- V Česku sice máme pár nových michelinských restaurací, ale v zahraničí je několik podniků, které stojí za to navštívit.
- Kam vyrazit do michelinských restaurací za hranicemi Česka?
- Podívejte se na seznam těch nejlepších vzdálených jen pár hodin letu.
Česko se na sklonku roku dočkalo několika nových michelinských restaurací, dokonce i jedné dvouhvězdičkové. A zatímco víří debata o (ne)oprávněnosti zařazení oceněných podniků do průvodce, my se rozhlížíme po michelinských doporučeních za hranicemi. Vytipovali jsme několik restaurací se dvěma hvězdami vzdálených jen pár hodin letu. To až budete přemýšlet, kam po návštěvě Papilia dál vyrazit.
etz
Restaurace etz v Německu. |
- Německo
- Wiesentalstraße 40, Norimberk
Přestože se Německo může pyšnit celkem 46 dvouhvězdičkovými restauracemi, v Drážďanech, které jsou například pro Pražany nejbližším velkým městem, nenajdete ani jednu. Vypravit se musíte do Norimberku, do podniku etz vedeného Felixem Schneiderem. Pokud nejprve kliknete na stránky restaurace, neuvítají vás načančaná jídla, ale ovce na pastvě, prasečí rypáček, pole a sady. Kuchařský tým v krajině severního Bavorska hledá nové chutě a vyzývá ke kulinářské všímavosti. Mimo jiné i důsledně uplatňovanou udržitelností. Více než desetichodové menu je natolik spjaté s tímto místem, že bez nadsázky nic podobného jinde neochutnáte.
Vrijmoed
Restaurace Vrijmoed. |
- Belgie
- Vlaanderenstraat 22, Gent
Jedna z osmnácti belgických dvojhvězd se nachází v malebném městě Gent. Vrijmoed nese jméno po svém zakladateli, šéfkuchaři Michaëlu Vrijmoedovi. Kuchyně, jíž v současné době velí José Garcia Vidal, kombinuje galské recepty s tradičními fermentačními technikami a exotickými vlivy. Michelinský průvodce popisuje zdejší kreace jako „exuberant, occasionally complex“ (bujaré, občas komplikované), což už samo o sobě zní jako zážitek. Hosté mají na výběr ze dvou sedmichodových degustačních menu. Jedno z nich je čistě zeleninové, a právě tím je Vrijmoed vyhlášená.
Doubek
Restaurace Doubek. |
- Rakousko
- Kochgasse 13, Vídeň
Z osmnácti rakouských dvojhvězd připadají čtyři na Vídeň. Z nich vybíráme restauraci Doubek, kterou v roce 2023 otevřeli manželé Stefan Doubek a Nora Pein. Jejich pokrmy se mohou zdát jednoduché, ale jsou výsledkem několikadenní nebo dokonce několikaměsíční přípravy. Zaměřují se přitom na to, na čem skutečně záleží: čistá, intenzivní chuť, kterou Stefan Doubek přenáší na talíř pouze pomocí surovin a ohně. Šestnáctichodové menu se tak vyznačuje přímočarostí, a přece sofistikovaností s jemně integrovanými japonskými vlivy.
The Restaurant
The Restaurant |
- Švýcarsko
- Kurhausstrasse 65, Curych
V Curychu se dvěma hvězdami honosí pět restaurací (v celém Švýcarsku jich je 27). Nám učaroval podnik s lakonickým názvem The Restaurant, který je součástí hotelu Dolder Grand situovaného v kopcích nad Curychem. I michelinští komisaři radí, abyste si zajistili místa u okna – tak dechberoucí výhled podnik nabízí. Šéfkuchař Heiko Nieder staví své menu na klasických základech, k nimž přidává lehký asijský akcent. Vychutnat si zde můžete večerní sedmichodové menu i oběd o čtyřech chodech.
Verso Capitaneo
Verso Capitaneo |
- Itálie
- Piazza del Duomo 21, Milán
V Itálii michelinští komisaři ocenili dvěma hvězdami 38 restaurací. Naše pozornost se s blížícími se zimními olympijskými hrami zaměřila na Milán a z tamních čtyř dvojhvězd jsme vybrali podnik Verso Capitaneo. Nachází se přímo na Piazza del Duomo, ve druhém patře jedné z budov. Restaurace funguje od roku 2023 a během deseti měsíců od otevření získala rovnou dvě hvězdy. V čele stojí bratři Remo a Mario Capitaneovi z Apulie, kteří servírují kreativní středomořskou kuchyni. Inspiraci pro svá až osmichodová menu čerpají z rodného regionu, ale také z gastronomické tradice Milána, jež se stal jejich novým domovem.
Milka
Milka |
- Slovinsko
- Vršiška cesta 45, Kranjska Gora
Když se řekne Slovinsko, nejspíš se vám z michelinských podniků vybaví Hiša Franko s šéfkuchařkou Anou Roš. Ta předloni získala třetí hvězdu, a tak se do našeho výběru dostává butikový hotel Milka se stejnojmennou restaurací. Zdejší kuchyni vládne David Žefran, který vyznává minimalistickou estetiku a práci s vysoce kvalitními, lokálními surovinami. Menu zohledňuje krátká a drsná roční období, která ovlivňují veškerý život v Alpách. Sedmichodové menu propojuje klasické a moderní chutě, jež dokonale vystihují spojení mezi regionem a kulinářskými technikami.
Bottiglieria 1881
Bottiglieria 1881 |
- Polsko
- Bocheńska 5, Krakov
V celém Polsku je aktuálně jen jeden podnik oceněný dvěma hvězdami, a to Bottiglieria 1881. V jeho čele stojí Przemysław Klima, který mimo jiné působil v proslulé kodaňské restauraci Noma. Později se vrátil do rodného Polska, aby v roce 2019 otevřel v Krakově vlastní restauraci. Zdejší kuchyni lze označit jako kreativní, zakládá si však na surovinách od lokálních dodavatelů. Objednáte-li si Full Experience, čeká vás šestnáct chodů, z nichž je každý precizně připravený a dotažený do posledního detailu.
Stand
Stand |
- Maďarsko
- Székely Mihály utca 2, Budapešť
Ze dvou maďarských dvojhvězd zařazujeme tu budapešťskou. Stand vedou rovnou dva šéfkuchaři, Tamás Széll a Szabina Szulló. Oba jsou hrdí na své maďarské kořeny, což se promítá i do konceptu restaurace. Jedná se o moderní maďarskou kuchyni, která kombinuje klasické národní receptury se současnými kuchařskými technikami. Na aktuálním menu můžete najít i českému strávníkovi důvěrně známá jídla jako langoš nebo lečo. Ovšem v úpravě, která podniku vynesla dvě hvězdy… I tady lze vybírat ze dvou osmichodových menu – masového, nebo vegetariánského.