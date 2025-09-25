Jawa prodělává desítky milionů a kupí velkou ztrátu. Pomoci mají i postsovětské trhy
Tradiční český výrobce motocyklů prochází obtížným obdobím. V loňském roce prodělal desítky milionů korun a zvýšil tak kumulovanou ztrátu z minulých let, která už přesáhla třísetmilionovou hranici. Trh s motorkami přitom v Česku i Evropě rostl – na rozdíl od letošního roku. Obrat k lepším výsledkům si Jawa slibuje od nových modelů.
„V roce 2023 se negativně projevilo snížení koupěschopnosti na tuzemském trhu, kdy obyvatelstvo vlivem drahých energií odložilo zbytné platby, a stejně tak se projevila nervozita a opatrnost na zahraničních trzích, především v Evropě. V roce 2024 pokračoval negativní trend na tuzemském trhu a v Evropě,“ píše Jawa ve své výroční zprávě za loňský rok. V posledních dvou letech činily její prodeje méně než tisícovku strojů ročně.
Výrobce, jenž náleží podnikateli Jiřímu Gerleovi, nedokázal navázat na relativně úspěšné roky 2021 a 2022, kdy utržil přes 162, respektive 231 milionů. Oproti slabšímu loňskému roku navýšil obrat jen o pět milionů na více než 131 milionů. Pro kontext: v předpandemických letech 2018 a 2019 byl jen mírně nižší.
Managementu se tak nepodařilo splnit úkoly, které si pro loňský rok sám vytyčil v minulé výroční zprávě. Původně cílil na tržby v objemu téměř čtvrt miliardy, z nichž měl 109 milionů vygenerovat český trh, 94 milionů Evropa, 35 milionů trhy bývalého Sovětského svazu a téměř dva miliony Jižní a Střední Amerika. Rozdělení úkolů podle regionů zůstává pro letošní rok stejné, mění se ale prodejní cíle, které jsou dohromady nižší o necelých devadesát milionů.
Jawa sází na nové motorky
Do roku 2024 vstupovala Jawa s celkovou naakumulovanou ztrátou z minulých let v objemu více než 300 milionů. Ani v loňském roce však nedokázal výrobce z Týnce nad Sázavou trend zvrátit a opět prodělal – tentokrát 25 milionů. Navzdory nepříznivým výsledkům nicméně neplánuje propouštět svých osm desítek zaměstnanců ani omezovat investice, byť nejsou nikterak závratné. Letos mají činit do pěti milionů.
Pozitivní impulz a obrat k lepšímu si v Týnci slibují od nových modelů, které postupně uvádí na trh. Téměř sto let stará společnost například nabídla stroj JAWA 400 Geeny, jenž se zcela vymyká svým netradičním designem. Ručičkový tachometr byl nahrazen displejem, sází na hranatější linie, aby zaujal hlavně mladé. Motorka vzniká ve spolupráci s čínskou firmou Dayun, která v Asii zhotovuje komponenty, finální výroba probíhá v Týnci.
Podobným způsobem se vyrábí také další novinka s označením JD 750 by JAWA. Vyrábí ho půl století stará čínská firma Jedi Motor z provincie Šan-tung. Dvouválcové sedmsetpadesátky dováží Jawa do Týnce, kde je kompletuje: naplňuje je provozními kapalinami, instaluje baterie, kryty rukou, větrné štíty a další díly. Novinku nabízí ve třech variantách s cenou od 170 tisíc.
Zblízka si můžete model Jawa JD 750 prohlédnout zde:
„Pouštíme se do poněkud jiného stylu, než který ztělesňovaly motorky RVM by Jawa. To bylo cestovní enduro, trh s ním se ale hodně nasytil. JD 750 má modernější design a vyšší výkon,“ vysvětlil plány ředitel Jawy Jiří Kraft.
Český trh s motocykly roste, loni si těch nových uživatelé zaregistrovali přes třicet tisíc, meziročně o čtyři tisíce více. Letos zájem ochabl, do konce srpna se jednalo o 22 tisíc strojů. Evropský trh v minulých dvou letech rostl, mimo jiné i díky doprodejům kvůli nové emisní normě. Letos však budou prodeje ve srovnání s loňskem nižší.
V Týnci doufají, že se jen letos prodají alespoň tři stovky modelu Geeny, který míří na mladé. |