Jedinečný poklad z éry ČSSR. Nevybalená motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA prodala za statisíce
- Motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA prodala za víc než 300 tisíc korun.
- Československý stroj se stal sběratelskou raritou.
- Jedinečný kus možná nemá obdoby.
Padesát let ležela v krabici, nikdy nejezdila. Motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA objevila v původním, nevybaleném stavu a v aukci vynesla přes 13 tisíc dolarů, tedy více než 300 tisíc korun. Československý stroj se tak stal nečekanou investiční raritou.
Ve světě historických motocyklů se čas od času objeví poklad, který vyrazí dech i zkušeným sběratelům. Právě to se stalo v USA v roce 2021, kde byla objevena zcela nevybalená motorka ČZ 400 z roku 1973 – dosud uložená v původní dřevěné přepravce, v jaké byla kdysi expedována z továrny České zbrojovky ve Strakonicích.
Motocykl nikdy nespatřil silnici ani závodní trať. Z USA jej tehdy zřejmě objednal některý z tamních distributorů, ale zůstalo jen u dovozu – stroj zůstal rozebraný a zapečetěný. V tomto nálezovém stavu byl loni nabídnut do dražby v Las Vegas, kde se prodal za 13 200 dolarů, tedy zhruba 300 tisíc korun.
Kromě dokonalého stavu a původních dokumentů zaujala motorka i jako historická připomínka doby, kdy československé motocykly patřily ke světové špičce – a exportovaly se do desítek zemí.
Když se Jawa a ČZ měřily se světem
Objevená „čézetka“ z první poloviny 70. let není jen kuriozitou. Je symbolem období, kdy značky jako ČZ a Jawa sváděly rovnocenný boj s japonskou konkurencí a těšily se vysoké prestiži ve východním i západním světě.
Česká zbrojovka ve Strakonicích se od 60. let profilovala jako výrobce špičkových závodních strojů, které slavily úspěchy v motokrosových šampionátech. Její motocykly ovládaly světové tratě a sbíraly tituly mistrů světa.
Zatímco ČZ dominovala v terénu, značka Jawa, založená v roce 1929, kralovala silnicím. Modely jako Jawa 250 Pérák nebo Jawa 350 Californian se staly legendami a byly exportovány do více než 120 zemí. Jawa měla dokonce vlastní pobočku v USA a patřila mezi nejvýznamnější hráče na trhu motocyklů ve střední Evropě.
Obě značky byly symbolem československé technické dovednosti a odvahy prosadit se i za železnou oponou.
Dražená ČZ 400 v původní přepravce je dnes nejen cenným sběratelským kouskem, ale i nostalgickým návratem do éry, kdy se z Česka vyvážely motorky, které konkurovaly světovým lídrům. Možná už žádný další kus v podobném stavu neexistuje – a o to cennější je její příběh.
GALERIE: Motorka ČZ zabalená v krabici