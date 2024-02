Jeden bilion dolarů. Buffettova společnost se po rekordním zisku blíží k významnému milníku

Loni společnost dosáhla rekordního čistého zisku ve výši 96,2 miliard dolarů (2,25 bilionu korun). Společnost však zvýšila i svůj provozní zisk na 37,4 miliard dolarů (876 miliard korun), stojí v dokumentu, který firma zveřejnila na svých stránkách o víkendu.

Předchozí nejvyšší čistý zisk společnost zaznamenala v roce 2021, kdy dosáhl téměř 90 miliard dolarů. Buffett však považuje čistý zisk za zavádějící ukazatel výkonnosti protože zahrnuje zisky a ztráty z vlastnictví akcií jako Apple a Bank of America, bez ohledu na to, co Berkshire nakupuje nebo prodává.

Společnosti se zlepšil i provozní zisk, který nezahrnuje kapitálové zisky nebo ztráty. Loni dosáhl 37,4 miliardy dolarů, před rokem to bylo 30,9 miliardy dolarů. Během posledního čtvrtletí loňského roku se provozní zisk meziročně zvýšil o 28 procent na 8,5 miliardy dolarů. Výsledky se zlepšily ve velké míře díky příjmům z pojišťovacího odvětví, zatímco Buffett označil za zklamání loňské výsledky investic v energetických firmách či železniční společnosti BNSF.

V loňském roce společnost také odkoupila vlastní akcie za 9,2 miliardy dolarů.

Berkshire Hathaway také nahromadila hotovost ve výši 167,6 miliardy dolarů. V průběhu loňského roku si Buffett stěžoval na malý počet vhodných investičních příležitostí, píše agentura Bloomberg. To zopakoval i v dnes zveřejněném dopise akcionářům. Podle něj jen několik málo amerických společností představuje vhodnou investici pro Berkshire. „Mimo USA v podstatě neexistují kandidáti, kteří by byli smysluplnou možností pro nasazení kapitálu (společnosti) Berkshire,“ uvedl.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple.

Warren Edward Buffet • Videohub

Ve svém dopise akcionářům letos Buffett připomněl osobnost své pravé ruky Charlieho Mungera, který zemřel loni ve věku 99 let. Podle Buffetta byl Munger architektem společnosti, zatímco americký miliardář označil sám sebe za „generálního dodavatele“, který naplňoval vize svého partnera každodenní prací.