Jedna snídaně zdarma firemní kulturu nedělá | E15.cz

Ať se nám to líbí, nebo ne, žijeme ve světě, kde to, že dnes vykonáváme nějakou práci, rozhodně neznamená, že to tak bude i za pět, deset let. Na začátku devadesátých let možná platilo, že je člověk nastavený buď k tomu být zaměstnancem, nebo má náturu podnikatelskou.

Virtuální svět všechno mění. Pokuste se vysvětlit své babičce, že někdo pracuje jako freelancer a pro několik firem najednou vytváří digitální design, nebo se živí tím, že píše blog a točí videa na YouTube.

Revoluce v profesích

Tím, co kolem sebe vidíme, revoluce v profesích teprve začala. Odborné studie se shodují na tom, že se v následujících deseti letech dostanou do popředí nejen technické dovednosti na úkor fyzické a rutinní práce, ale že důležité budou také třeba komunikační a sociální dovednosti.

Zaměstnanci s novou náplní práce budou chtít novou firemní kulturu, která bude poskytovat mnohem větší flexibilitu, ale také bude odrážet jejich hodnoty. Žijeme v čase, kdy se právě nové hodnoty formují. Člověk nemusí být zrovna mileniál, ale i tak může ocenit přátelské pracovní prostředí, tvůrčí a otevřené různým přístupům i slaďování pracovního a soukromého života.

Konference Equal Pay Day proběhne 29. března.Autor: BPW CR

„Firemní kultura není jen jóga v kanceláři a snídaně zdarma. Věřím, že nejšťastnější jsou ti zaměstnanci, kteří si váží svých šéfů, rozumějí vizi své společnosti a cítí její hodnoty. “ Tvrdí Vera Van Doninck, EMEA Talent Director společnosti Wunderman.

Fakt, že komunikační a sociální dovednosti budou vysoce ceněny a poptávány, nahrává ženám. V mnoha firmách se právě kvůli firemní kultuře, nastavené někdy před třiceti lety, necítí dobře. Řeší to třeba tím, že si založí svůj vlastní byznys. Společnosti tak přicházejí o docela velkou část loajálních a schopných zaměstnanců.

Ženy mají o pětinu nižší platy než muži

Firemní kulturu samozřejmě tvoří i odměňování. V Česku pořád ještě berou ženy v průměru o 20,7 % nižší plat než muži. Tento rozdíl se sice meziročně poněkud snížil, ale za tímto poklesem je třeba hledat především růst minimální mzdy a platů v nejhůře ohodnocených profesích. Obojí se týká ve větší míře právě žen.

Největší rozdíl v platech je mezi absolventy vysokých škol. To je V Česku stále ještě cena za mateřství. Pořád ještě tu není dost firem, které umějí vytvořit pracovní podmínky pro vzdělané matky.

Pokud vás firemní kultura v čase změn hodnot zajímá a máte chuť poslechnout si mimořádné řečníky, jak z Česka, tak ze zahraničí, máte skvělou příležitost, a to 29.března na konferenci Equal Pay Day. Největší středoevropská akce o ženách je tu už podesáté. Zváni jsou i muži, protože filozofií pořádající veřejně prospěšné organizace Business&Professional Women CR je přesvědčení, že se společnost na muže a ženy nedělí, ale že se z nich skládá. Zaregistrovat se můžete na www.equalpayday.cz.