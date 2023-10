Kde se válka zastaví, ptá se český byznys. Do Izraele exportuje zboží za 27 miliard | e15.cz

Rozsáhlý raketový a pozemní útok palestinských teroristů na Izrael a vyhlášení válečného stavu v zemi dopadá také na byznys českých firem. Minimálně do konce roku ruší osobní jednání, podnikatelské mise nebo účast na odborných konferencích a veletrzích. České společnosti mají obavy především ze stupňování konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, který by podle nich mohl dosáhnout výrazně širších rozměrů.

„Pro export společnosti Linet obecně platí, že válečné konflikty představují zásadní problém. Napadená země se musí začít orientovat úplně jinak, bojuje o holý život,“ řekl e15 ředitel firmy vyrábějící zdravotnická lůžka a další vybavení pro nemocnice Tomáš Kolář. Do Izraele vyváží výrobky v objemu jednotek milionů eur ročně.

Podle Koláře představuje útok islamistů obrovské ohrožení pro celý region. „Obávám se, aby se nerozhořely další konflikty. Například do Libanonu či Sýrie jsme toho historicky vyvezli opravdu hodně, vybavili jsme řadu nemocnic. Nyní jsou tyto země v totálním rozvratu. Vážné ekonomické problémy má i Egypt, kam dlouhodobě dodáváme. Tamní vláda ale nemá devizy,“ dodal Kolář.

Šéf Linetu předpokládá, že se Izrael s teroristy vypořádá. „Kladu si ale otázku, co to způsobí v okolních zemích. Může to zbrzdit byznys na celém Blízkém východě. To je moje starost,“ zdůraznil.

Vzájemný obchod Česka a Izraele se v posledních letech zvyšuje, daří se firmám, jako je především Škoda Auto, Juta, Linet, ETD Transformátory, Lasvit, Emco, Rudolf Jelínek nebo Meopta a Tatra Trucks. Tuzemské podniky v loňském roce vyvezly do blízkovýchodního státu, který je pro Českou republiku jedním z pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropu, zboží za 27 miliard korun. Dovoz z Izraele do ČR činil 8,2 miliardy.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) musí nyní narychlo rušit chystané akce, padlo i společné jednání české a izraelské vlády v Praze. „Vidím to na omezení odborných veletrhů, podnikatelských misí. Komora měla v Izraeli do konce roku pořádat tři takové akce, týkaly se zdravotnictví či potravinářství,“ uvedl ředitel komory Ondřej Bočkay.

VIDEO: Bezpečnostní analytik o selhání tajných služeb v Izraeli. Může se teror rozšířit?

Video se připravuje ... Bezpečnostní analytik o selhání tajných služeb v Izraeli. Může se teror rozšířit? • VIDEO Pavlína Horáková

Obchodní zástupci mnoha českých podniků se s rodinami vracejí zpátky do Česka, mají obavy o bezpečnost svých blízkých. „Padají byznysové schůzky. Cestování podnikatelů bude kvůli bezpečnosti určitě omezeno. Ostatně Izraelci nebudou mít nyní příliš zájem se s námi potkávat, mají úplně jiné starosti,“ míní Bočkay. Země se podle něj musí nejprve vzpamatovat z šoku. „Izraelci jsou zvyklí na konflikty, ale ten současný je úplně jiného druhu,“ dodal šéf komory.

Vůbec největším českým exportérem do Izraele je Škoda Auto. Dlouhodobě obsazuje čtvrtou příčku na tamním trhu s automobily, je tam zároveň nejsilnější evropskou značkou. Podle ČISOK prodala firma v letech 1991 až 2021 v Izraeli téměř 300 tisíc vozů. Jen loni to bylo 19 460 vozidel, meziročně o sedm procent více. Škoda v zemi spolupracuje se společností Champion Motors, která je místním dovozcem a rovněž zajišťuje prodej koncovým zákazníkům.

Vyjádření mladoboleslavské společnosti se v pondělí redakci nepodařilo získat. Podle dostupných informací však aktuálně nejsou dodávky ani prodej vozů nijak omezeny. I Bočkay potvrdil, že na běžící kontrakty nebude mít konflikt vliv. „Válečná situace ale poznamená jednání o nových obchodních příležitostech, proces bude zpomalený,“ odhaduje.

Do Izraele dodává i kopřivnická Tatra Trucks, v posledních letech to bylo tucet hasičských vozů. Izrael je významným trhem také pro leteckou společnost Smartwings. Na letišti v Tel Avivu měla umístěno šest letadel, v sobotu po vypuknutí ostřelování z Pásma Gazy je stáhla.

„Izrael je důležitý obchodní partner v oblasti Blízkého východu. Směřuje tam asi půl procenta českého exportu a pochází odtud 0,2 procenta importu,“ upřesnil ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin.

Izrael je významným trhem zejména pro firmy z oboru strojírenství, vodohospodářství a životního prostředí, energetiky, potravinářství a obranného a bezpečnostního průmyslu. „V krátkodobém horizontu by konflikt české firmy negativně ovlivnit neměl. Nicméně pokud se prohloubí a rozšíří i do jiných oblastí regionu, jako například do Libanonu, negativní dopady na podniky mít bude,“ podotkl Martin.