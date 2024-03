Když auta nestačí. Prodej currywurstu automobilky Volkswagen byl loni rekordní

Již několik let patří mezi neprodávanější produkty značky Volkswagen její currywurst, tedy klobása s kořením karí. Poptávku po oblíbeném pokrmu neoslabil ani dočasný zákaz prodeje v kantýně v centrále VW. Loni se prodalo rekordních 8,33 milionu kusů všech variant. To bylo přibližně o 400 tisíc kusů více než v předchozím roce. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na údaje závodní rady VW.