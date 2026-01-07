Tonak se propadl do ztráty přes 100 milionů. Tržby klesly o čtvrtinu
- Tonak loni propadl tržby o více než čtvrtinu a prohloubil ztrátu na 105 milionů korun.
- Výsledek výrazně ovlivnila očista zásob a pohledávek a omezení dodávek rizikovým zákazníkům.
- Firma sice zlepšila cash flow, ale kvůli slabým zakázkám snížila počet zaměstnanců a hledá cestu ke stabilizaci prodejů.
Výrobci klobouků Tonak klesly v roce 2024 tržby o 137,8 milionu, tedy více než o čtvrtinu, na 359 milionů korun. Svou ztrátu podnik z předchozích 294.000 korun prohloubil na 105,1 milionu korun. Ve výsledku se podle firmy odrazila nutná očista jejich aktiv. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti nyní zveřejněné ve Sbírce listin.
Mezi hlavní příčiny poklesu tržeb podle firmy patřilo zastavení dalších dodávek zákazníkům se špatnou platební disciplínou, včetně důsledného zpřísnění platebních podmínek. „U pletené výroby jsme čelili pokračujícímu poklesu objemu prodeje religiózních výrobků (fezů a zimních čepic) způsobenému nestabilitou politické, měnové a platební situace především v zemích západní Afriky, který se spolu se ztrátou prodeje módních baretů do Ruské federace negativně projevil na celkové provozní rentabilitě,“ uvedl Tonak.
Provozní výsledek hospodaření podniku představoval v roce 2024 ztrátu 87,4 milionu korun, o rok dříve skončil ziskem 1,4 milionu korun. Finanční výsledek hospodaření skončil ve ztrátě 17,7 milionu korun, v roce 2023 činila tato ztráta 1,7 milionu korun.
Výrazný očistný proces
Společnost uvedla, že Tonak v roce 2024 prošel výrazným očistným procesem. Nový management provedl hloubkovou kontrolu veškerých zásob, včetně vyhodnocení jejich použitelnosti pro následnou výrobu a prodej.
„Suma nepoužitelných a těžko prodejných zásob byla korigována opravnými položkami. Shodný postup analýzy se týkal diskutabilních pohledávek a dlouhodobě rozpracovaných investičních akcí. Nastavená opatření se negativně projevila v provozním výsledku hospodaření firmy ve výši 53,4 milionu korun,“ uvedla firma.
Pozitivním faktorem ale bylo výrazné snížení zásob a pohledávek, což mělo pozitivní dopad do cash flow podniku. „Výsledný výsledek hospodaření před zdaněním odráží výraznou a nutnou očistu aktiv firmy, zejména v oblasti zásob hotových výrobků a problematických pohledávek,“ uvedla firma.
Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě. Má dva závody. V Novém Jičíně se vyrábějí plstěné klobouky a polotovary a v jihočeských Strakonicích pletené pokrývky hlavy. Většinu produkce firma exportuje. V roce 2024 Tonak zaměstnával průměrně 378 lidí, o 83 méně než v roce 2023. Majitelem Tonaku je společnost PCTC Invest se sídlem ve Švédsku.
„Personální oblast negativně ovlivnily nižší objemy zakázek v závodě Strakonice, z tohoto titulu v průběhu roku 2024 opustilo závod 34 zaměstnanců,“ uvedla firma. Pro následující období považoval Tonak za zásadní stabilizování cash flow a navýšení prodeje změnou obchodní politiky.