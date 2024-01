Internetový antikvariát Knihobot si ukusuje větší podíl na trhu, v minulém roce utržil přes 300 milionů korun a poprvé se dostal do zisku. Po vstupu do Německa a Rakouska český startup plánuje stěhování do nového skladu a přemýšlí o dalším investičním kole, díky kterému by mohl posílit na zahraničních trzích.