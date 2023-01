Knihobot: Vyrostli o sto milionů, ale museli propustit třetinu lidí | E15.cz

Pandemie internetové prodejce namlsala, jenže letos museli mnozí z nich veškeré plány roztrhat a začít znovu. Do podobné situace se dostal online prodejce knih z druhé ruky Knihobot, který sice na tržbách vyrostl o sto milionů korun na konečných 182 milionů, ale i přesto musel propustit třetinu zaměstnanců. „V červnu jsme byli v opravdu těžké situaci, vypadalo to, že bychom to nemuseli přežít,“ popisuje v rozhovoru pro deník E15 jeden ze zakladatelů startupu Dominik Gazdoš.

Předloni jste utržili 77 milionů korun, vyhlašovali jste, že míříte na 300 milionů, celý segment e-commerce ale nakonec klesl o čtrnáct procent. Jak jste nakonec spokojen s výsledkem?

Měli jsme vyšší ambice. Ale je to pozitivní ve srovnání se zbytkem trhu, a to nejen e-commerce, ale i přímo ve srovnání s celým knižním trhem. Co mám tak zprávy od knihkupců, hlásí všichni tak minus dvacet procent. My jsme rostli o 140 procent, to je pozitivní. Také je zásadní, že v červnu jsme byli v opravdu těžké situaci, vypadalo to, že bychom to nemuseli přežít. Ale povedlo se to otočit, překlopit se do zisku a znovu nastartovat růst. V ten moment jsme to přitom jen chtěli otočit ze ztráty.

Ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že budeme krachovat, tak jsme propustili třetinu lidí, ale hned o dva měsíce později jsme rostli o padesát procent. Místo obratu jsme cílili na marži a ve výsledku to znamenalo soustředění na zákazníka. Celé se to tak zlepšilo, našli jsme i lepší efektivitu, což znamená i lepší službu. Tím, že jsme se snažili firmu zachránit, tak jsme dodávali i lepší služby zákazníkům. Překvapilo mě, jak rychle se to povedlo. Prochází si tím spousta firem, možná jsme měli trochu náskok, když jsme to začali řešit o trochu dříve.

Kolik jste utržili loni?

Zhruba 182 milionů korun.

Škrtali jste ze strachu, co se může stát, nebo jste byli v kritické situaci?

Měli jsme špatná čísla, pálili jsme tři miliony měsíčně a peníze docházely. Nevyšlo několik hypotéz, přes jaro se nám nedařilo růst. Když začala válka, spadl nám obrat, což jsme přes jaro dohnali, ale pomocí Slovenska, což nám zhoršovalo marži. V červenci jsme se dostali na prosincový obrat, ale začali jsme propouštět. Byla to zvláštní situace, v prosinci nám to vycházelo, byli jsme na nule, ale v červenci jsme se stejným obratem byli měsíčně minus tři miliony, zkrátka se nám zvýšila nákladovost. Začali jsme proto předpokládat, že růst nezačne, a přemýšleli jsme, co musíme udělat, abychom byli životaschopní alespoň další tři roky. To byla původní úvaha. Jakmile jsme se na to podívali realisticky, strašně to pomohlo, firma začala jinak fungovat.

Dosud jste hlavně rostli, jak jste vyrovnali s tím, že najednou musíte propouštět?

Než do nás vstoupil Miton (česká investiční skupina založená v roce 2000 – pozn. red.), byli jsme stále na hraně, byli jsme zvyklí jít, co to dá, byla tam špatná období, jsme v tom otrkaní. Propouštění člověk nedělá rád, ale zpětně se mi zdá, že to bylo nutné i pro naší další budoucnost. I ta zkušenost sama o sobě pomáhá člověku přemýšlet o možných variantách vývoje. Začali jsme více věcí dělat pořádně a už nám to zůstalo, v tom to bylo hodně cenné. Kdyby to přišlo později, tak bychom to nemuseli ukočírovat. Ale dneska já a další lidi máme zkušenost s tím, že to umíme zvládnout, a cítíme, když se to blíží.