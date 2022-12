Koblížky, které mají Gule. Martin Ballaty vyslal do světa foodtruck, který dal práci handicapovaným | E15.cz

Popsat příběh ve zkratce by ale byla škoda, protože jak je košatý, tak je zajímavý. Martin Ballaty ke studiu totiž přišel přes životní zkušenost. Jeho bratr má kombinovanou vadu. „Musel jsem si to už od malička umět sám sobě vysvětlit. Později se mě ptali ostatní, jak k bratrovi přistupovat, jak mu pomoci, jak na něj mluvit. Nakonec jsem přišel na to, že chci tenhle obor studovat, abych mohl ostatním pomoci přiblížit je běžnému životu,“ vypráví.

Těsně po škole ale tušil, že po osobnostní stránce je na něj příliš brzy pustit se do náročné práce na plný plyn. „Věděl jsem, že musím dozrát. V pětadvaceti bych v té každodenní rutině shořel jako papír,“ říká. Našel si tedy místo na pražském magistrátu, kde pomáhal dosáhnout neziskovkám a sociálním podnikům na evropské dotace.

Ve třiceti se už cítil na to, pustit se do oboru přímo. Odešel z práce a odjel do Austrálie, kde si dal čas na vymyšlení vlastního projektu. Protože má rád dobré jídlo, ochutnal u tamní řecké komunity malé koblížky zvané loukoumades. Napadl ho koncept foodtrucku, který by spojil vášeň k jídlu s cílem pomoci lidem. Po pěti letech práce na projektech také věděl, jak napsat svůj vlastní, aby uspěl.

V rovnici ale stále měl jednu neznámou. Nevěděl, jak funguje obor gastronomie, protože odtud mu dosud životní zkušenosti chyběly. Řešení bylo jednoduché – nechal se tam zaměstnat. Konkrétně v pekárně Eska spadající do konceptu Ambiente. „Bylo to strategické místo. Viděl jsem pod ruce pekařům, kuchařům, byl jsem v kontaktu se zákazníky. Nakonec jsem tam našel lidi, se kterými jsme si sedli i po lidské stránce, a dokonce jsem je přivedl do projektu Gule,“ vzpomíná.