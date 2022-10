Komárek jedná o převzetí části Camelotu, bývalého provozovatele britské loterie | E15.cz

Společnost Allwyn Entertainment ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, která nedávno v Británii získala desetiletou licenci na provoz prestižní Národní loterie, jedná o koupi britských operací společnosti Camelot. Ta vlastní licenci na provoz loterie v současnosti. Oznámily to společnosti v dnešním prohlášení. Server Sky News s odvoláním na informované zdroje napsal, že dohoda by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech a hodnota transakce by měla činit 100 milionů liber (2,9 miliardy Kč).

"Allwyn vede pokročilé rozhovory s Ontario Teachers' Pension Plan, jejichž výsledkem může být koupě britských operací Camelotu," uvedly společnosti v prohlášení. Kanadský penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan je majitelem firmy Camelot.

Británie v březnu označila firmu Allwyn za preferovaného uchazeče o provozování Národní loterie. Její provoz převezme od firmy Camelot, která licenci držela od založení loterie v roce 1994. Definitivně licenci získala v září. Platnost licence je na deset let od února 2024.

Sky News upozornil, že dohoda by způsobila, že Allwyn by ovládl společnost, kterou v únoru 2024 nahradí jako provozovatel Národní loterie. Otevřela by se tak cesta k odstranění poslední právní námitky k udělení licence, kterou Camelot podal vůči regulačnímu orgánu. Allwyn by také získal přístup k výdělkům Camelotu v Británii zhruba rok předtím, než Camelot ztratí licenci. Jeden ze zdrojů uvedl, že dohoda by zaručila plnou spolupráci firem v období předcházejícím převodu licence.

Britská Národní loterie patří k největším na světě. Od jejího vzniku v roce 1994 hráči dohromady získali více než 46 miliard liber na 670.000 dobročinných účelů po celé Británii.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.