Komárkova společnost Allwyn zastavila svůj vstup na burzu | E15.cz

Loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG české miliardáře Karla Komárka zastavila svůj vstup na burzu v New Yorku. Firma to zdůvodnila zvýšenou volatilitou na trhu, uvedla to agentura Reuters. Společnost měla vstoupit na newyorskou burzu skrze fúzi s americkou společností Cohn Robbins Holdings (CRHC).