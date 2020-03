Startupy v problémech. A nebo u zrodu příležitosti | E15.cz

Q: Jak současná situace ovlivní investice do startupů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu?

A: Většina námi oslovených investorů se vyjádřila, že krátkodobě může být omezen či pozastaven proces některých akvizičních operací a investic. Část z nich může preferovat spíše držení hotovosti a vyčkávat, jak se situace vyvine. Někteří zmínili, že budou finančně podporovat již zainvestované startupy, ať už z hlediska přežití či využití příležitostí, které současná situace nabízí.

Lákavé příležitosti také nabízí pád akciového trhu, takže část prostředků investorů bude mířit tam, což bude rovněž znamenat částečný odliv investic do startupů. “Světová ekonomika zaznamená velký pád a bude se rovnat několik let. Startupy se předpokládám otřepou rychleji a s nimi i ochota investovat do nich,” zmiňuje investor Martin Rozhoň.

Střednědobě bude patrná poněkud zvýšená opatrnost. Startupy budou dle respondentů muset rychle vystřízlivět z přemrštěných očekávání někdy až nesmyslných valuací. V delším časovém horizontu bude zásadně záležet na kvalitě projektů. Kromě tlaku na nižší valuace se patrně objeví i větší cílení na efektivitu a kreativitu byznys modelu. Budou se tak hledat nové cesty a řešení. Stručně lze říci, že se dá očekávat důraz na ještě větší racionální rozhodování.

"Dá se očekávat, že investoři se startupy budou dál o investicích vyjednávat. Nicméně budou prodlužovat proces rozhodování a zvolí vyčkávací taktiku. Startupy, a to především ty, které plánovaly vstup investora na druhý kvartál, tak mohou zůstat v očekávání rozhodnutí velmi dlouho v jakémsi vakuu. Na to je třeba se finančně i mentálně připravit," říká Pavel Bartoš, jeden ze zakladatelů Startupbox.cz, vznikající platformy pro začínající startupy.

"I proto vzniká aktivita StartupConnect, která propojuje připravené startupy s investory, kteří mají vůli v druhém kvartále roku investovat," dodává Petr Ocásek, iniciátor a jeden dobrovolníků této neziskové komunitní aktivity.

Q: Které obory a které fáze startupů to ovlivní nejvíce? Kterým to pomůže a kterým nikoli?

A: Startupy v počátečních fázích jsou dle respondentů silně zranitelné. Pokud působí v segmentu, který bude přicházející krizi zasažen, tak to pro ně může být i likvidační. Zejména, pokud nemají dostatečné rezervy. Například Nikola Rafaj ze StartupYardu vnímá těžké doby pro projekty napojené na sektor automotive, stejně tak i na oblast pohostinství, tedy restaurací a kaváren. Dopad lze očekávat i na oblast cestovního ruchu a retailu. Ubydou projekty zabývající společenským efektem bez tržního přínosu.

Pomoci krize může naopak segmentům práce na dálku, SaaS, virtuální realitě či e-commerce. Celkově technologickým, online a automatizačním projektum. Jejich význam v teto "postkoronavirové" době patrně ještě stoupne.

Startupy v oblastech, které díky aktuální situaci rostou, mohou nacházet investory snáze. Jedná se o doručování zboží, vývoj zdravotních řešení a herní průmysl.

Další příležitost investoři vidí u oborů s vysokou přidanou hodnotou (biotechnologie, mechatronika, tkáňové inženýrství, nanotechnologie, vyspělé zemědělství). Startupy v oblasti bezpečnostní a krizové komunikace mohou být rovněž zajímavé.

Posílí rovněž i takové projekty, ktere se budou moci chlubit lokálním původem svých produktů. Dařit se také nejspíše bude těm, které zpřístupní širším tržním segmentům zdravé a bio potraviny a obecne zdravý životní styl. Příležitostí je podle Nikoly Rafaje například také zelená iniciativa Evropské unie a s tím související možnosti.

"Startupy by měly kriticky vyhodnotit svoji rizikovost a být připraveni na změnu business modelů i segmentu, na který směřují. Aplikace, které včera pomáhala hotelům může zítra pomáhat nemocnicím a dramaticky tak zvýšit svoji šanci na přežití. Startupisté, ega a srdce otců zakladatelů stranou. Jděte tam, kde nyní roste příležitost," poznamenává Michal Kardaš, spoluzakladatel Startupbox.cz.

Q: Jak vidíte v budoucnu situaci pro rozjezd nových startupů?

A: Drtivá většina oslovených investorů je připravena investovat do startupů i v době případné ekonomické krize. Získat investici bude však krátkodobě těžší než před pár týdny.

Podle části investorů bude naopak situace vždy obdobná - tedy je potřeba přijít se skvělým produktem a mít kvalitní tým, který bude umět produkt či službu prodat a dodat. Musí se prokázat smysluplnost nápadu, přidaná hodnota, užitečnost pro klienta a potenciál trhu. To investoři vždy rádi podpoří.

Současná situace prý bude znamenat celou řadu příležitostí. Do jisté míry by mohlo dojít ke změně spotřebitelského chování i koše. Je to šance pro adaptabilní startupy zareagovat na aktuální situační kontext, kdy jsou potřeba ochranné štíty, masky, dezinfekce, hlídání dětí, vzdělávání a jiné.

Situace se má zlepšit na poli nabídky lidí. Doposud zažíval pracovní trh do značné míry nedostatek a mnoho firem si stěžovalo, jak těžké je najít dobré lidi. To se teď může změnit. Část projektů skončí a to uvolní lidi na trh.

“Čtyři až pět měsíců po krizi o sobě začít dávat vědět vnímám jako ideální variantu pro to být během dalších 12 měsíců proinvestován. Obecně za krize vznikají nejlepší nápady,” vyjádřil se jeden z oslovených byznysmenů.

"Pokud validace - ověření smysluplnosti business modelu byla doteď důležitá, nyní se stává naprosto kruciální. Produkt zůstává podstatný, ale nyní můžeme očekávat, že investoři budou zásadně prověřovat především schopnost týmu tento produkt uvést na trh a úspěšně prodávat. To platí dvojnásob u nových projektů, které ještě nemají zákazníky. Projekty, které se už na trhu etablovaly, by se měly soustředit na vyhodnocení nejefektivnějšího segmentu zákazníků a na ně napřít pozornost, aby investorům dokázaly, že zvládnou v těžké době iterovat strategii a jít za nejvyšší příležitostí," dodává Petr Mandík, spoluzakladatel platformy Startupbox.cz.