Nastane nový normál, říká k dopadům viru investor Jiří Hlavenka | E15.cz

Jaký očekáváte vývoj v oblasti andělského investování do startupových projektů v tuzemsku a v zahraničí v nejbližší době?

U angel investic dojde ke zpomalení, protože spousta angelů jsou aktivní podnikatelé a dneska většina těch, co podnikají, mají jiné starosti. Teď bych řekl že se od angel investic odklánějí a zaměřují se spíše na vlastní firmy. Na ty, co jsou čistí investoři jako já, to žádný vliv nemá.

Jak odhaduje budoucí vývoj ekonomiky celkově?

V těchto týdnech jsou ty postižené ekonomiky zejména na severní polokouli, ta je určující pro světovou ekonomiku. Firmy tam jsou zastavené a odběratelé ruší už nasmlouvané dodávky. Takže si myslím, že je to jednak nejistota a jednak pokles tržeb. Je to řetězec.

Objevují se pohledy, že současná koronavirová krize je zároveň i příležitost. V čem se podle vás dá jako příležitost vnímat?

Ono je ještě trochu předčasné hovořit o příležitostech. Napadají mě spíše takové obligátní fráze ve stylu: půjde nahoru vše, co nevyžaduje mezilidský kontakt. Asi to pravda bude. Tyhle obory budou zasaženy zkrátka méně než jiné jako cestovní ruch, který se stopnul. Třeba telekomunikace jsou docela v pohodě. Nicméně pokud poklesne celková ekonomická aktivita, tak to postihne i ty. Můžeme se podívat na on-line průmysl, gaming, streaming videí. Ovšem i jim musí někdo platit, a pokud dojde k poklesu ekonomiky, a tedy si lidé nevydělají, tak sice tyto typy podnikání nebudou zasaženy přímo, ale sekundárně do jisté míry ano, poklesem koupěschopnosti. Například některým e-shopům poklesly tržby, lidé omezili nákupy. Je zajímavé, že třeba výrazný nárůst nákupů zažívá oblast potravy pro domácí mazlíčky. Liší se to dle sektorů. Zatím není známa hloubka a délka krize. I firmy z těch odolnějších oblastí, kde by se dalo čekat, že se jich to nedotkne, tak i je postihne neochota ze strany zákazníků.

Umožní krize vznik nových typů podnikání?

Taková logická úvaha vede k tomu, že ten virus zkomplikuje vše, kde dochází k osobnímu kontaktu. Takže i když ty restrikce budou časem uvolněny, tak se dá čekat, že jistá opatrnost se bude dodržovat ještě dlouho. Takže něco, co naplňuje danou potřebu, ale způsobem, který nevyžaduje osobní setkání, tak poroste. Jako třeba dodávky hotových jídel domů. Restaurace to teď každopádně budou mít těžké, protože se tam nejspíše projeví ona opatrnost lidí.

Ukázal koronavirus zranitelnost světové ekonomiky?

Stoprocentně, to je jasné. Je vidět, v jak nesmírně zranitelném světě žijeme a jak tu ekonomiku dostane na kolena věc, která, teď to řeknu brutálně, způsobuje zhruba jedno procento všech úmrtí, ke kterým dochází. Denně na planetě umírá spousta lidí a koronavirus není něco, co by markantně kosilo obyvatelstvo. Samozřejmě to riziko šíření a velkých úmrtí tam je. Myslím si, že dojde k přehodnocení globalizace, bude na ni pohlíženo skeptičtěji. Trendem může být lokálnost a komunitní hnutí. A mezilidská pomoc, například šití roušek, to může vzbudit novou formu ekonomické aktivity, která bude svépomocná.

Kdy lze očekávat návrat do normálu?

Nastane nový normál. Lze předpokládat, že v průběhu třech měsíců většina těch opatření skončí, nicméně lidé budou reagovat. I když se otevřou hospody, tak mohou být poloprázdné. Když se otevřou hranice, tak lidé možná budou i tak méně cestovat. Turismus se zkrátka hned nevzpamatuje. Snazší návrat do dob před epidemií by nastal, pokud bychom si byli naprosto jistí, že jsme se s touto epidemií zcela vypořádali, tedy že by byly k dispozici léky i vakcína, lidé by se naočkovali a ten, kdo se nakazí, bude vyléčen. Takže by to pak bylo jako angína. Ono se to asi stane, ale nebude to brzo. Mezi tím lidé trochu upraví svoje zvyky. Na druhou stranu je to nicméně zdvižený prst přírody – taková blbost a co se stalo.

Co dalšího krize přinese?

Myslím, že přijdou, a už přicházejí, masivní zásahy států do ekonomiky, tedy lití peněz. Současná krize se ale liší od té předchozí. To byla krize důvěry – lidé drželi cenné papíry a zjistili, že byly bezcenné. Ten fundament ale fungoval, takže lití peněz nebylo zase tak nutné. Nicméně teď ten fundament padá v řadě oblastí – spousta lidí přijde o práci kvůli poklesu cestovního byznysu, na něj budou navázány další. Výroba a odbyt – lidé zastavují nákupy. To je noční můra států, že přestává jet ekonomika, protože se omezují nákupy, kolabuje výroba, nastává propouštění a přerušení dodavatelských vztahů. Jsem přesvědčen, že to státy budou řešit sanací a lze očekávat i zestátnění aerolinek. Pokud by padli velcí dopravci, jako kupříkladu Air France či British Airways, tak by ty firmy zmizely a lidé by přišli o práci. Alitalii teď bude stát přebírat, další evropské aerolinky už o pomoc žádají.

Je teď zároveň dobrá doba na nákup akcií, investice do firem?

Já osobně akcie nekupuju. Spíše mi přijde zajímavější investovat chytře do podnikání. Když se podíváte na ekonomický vývoj poslední let, tak tam byl silný růst a nepamatuju si, že by dříve v dějinách byl takový krásný dlouhý lineární růst. Byl ovšem možná trochu nad možnosti. A tohle je taková korekce. Zase se to odrazí a půjde to dál.