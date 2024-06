Košík expanduje na Slovensko, nákupy vozí v Bratislavě a Zvolenu

On-line supermarket Košík vstoupil na slovenský trh. Z velkoobchodů firmy Metro, se kterou spolupracuje od loňského ledna, nákupy zákazníkům vozí do Bratislavy a Zvolena na středním Slovensku. Svou službu letos on-line supermarket rozšíří do dalších šesti slovenských měst, a to do Košic, Prešova, Žiliny, Banské Bystrice, Nitry a Trnavy. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. V cizině Košík působí ještě v Bulharsku.