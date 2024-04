V Česku své působení Košík rozšiřuje o pětadvacet menších i okresních měst, jako jsou například Mimoň, Karviná, Česká Lípa nebo Písek. V sedmi z nich spustil internetový obchod provoz v dubnu, zbytek bude následovat během letošního jara. Podobně posiluje Košík také v Bulharsku, kde několik let působí v hlavním městě Sofii. „Dohromady bychom se chtěli v následujících týdnech dostat zhruba na 35procentní pokrytí celého Bulharska co do počtu obyvatel,“ uvedl pro e15 šéf Košíku Ivan Utěšil. Na tamním trhu působí pod značkou Kolichka.bg.

Zcela novým trhem bude pro Košík Slovensko, kde by měl odstartovat v regionech kolem měst Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Expanze českého internetového obchodu s potravinami, ve kterém drží 75procentní podíl duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, je spojená se spoluprací s velkoobchodem Metro. To získalo v minulém roce v Košíku čtvrtinový podíl, v Metru pak má zmíněná dvojice miliardářů podíl ve výši 49,9 procenta. Metro působí ve 20 státech včetně Česka, kde vystupuje pod značkou Makro.

V příštím roce by měl Košík vstoupit i do dalších zemí. V loňském rozhovoru pro e15 šéf společnosti Ivan Utěšil naznačil, že se zajímá o rumunský, maďarský a o polský trh. „Rychlost jejich otevírání se bude samozřejmě odvíjet od naší úspěšnosti v Česku, na Slovensku i v Bulharsku,“ říká nyní. I v budoucnu by měla být pro Košík podpora Metra klíčová, podle Utěšila to umožňuje expanzi s nižšími náklady.

Minulý rok Utěšil, který byl v té době v čele společnosti pár měsíců, uvedl, že by chtěl dlouhodobě ztrátový Košík dostat v následujícím roce k vyrovnanému rozpočtu. „Je to pro nás důležitý milník, abychom si dokázali, že je to funkční byznys model a není závislý na tom, aby ho někdo dotoval,“ tvrdil tehdy.

To se nicméně nepovedlo, ačkoliv pod jeho vedením Košík meziročně utržil o 30 procent více a příjmy se tak zastavily lehce pod třemi miliardami korun. „Přestože se nám tento rok dařilo snížit velikost naší relativní ztráty o třetinu, stále upřímně nejsme tam, kde bychom chtěli být. Počítáme tedy s nějakou mírou podpory ještě na následující dva roky. Nemalá část investic půjde příští rok samozřejmě i do zahraničí,“ říká nyní s tím, že v Česku by chtěl tempo růstu udržet.

Spolu s expanzí Košík také mírně upravuje svou značku, mění logo a dosud typickou červenou barvu vyměnil za fialovou, do které by se postupně měla převléknout auta i kurýři.

Košík v nových barvách|Košík.cz

Kromě změny barvy se chce Košík nově více zaměřit na velké nákupy zákazníků, kterým chce v takových případech nabídnout množstevní slevu. Tuzemský online obchod tvrdí, že nově zvyšuje počet zlevněných položek v případě velkého nákupu, tzv. Multikupu, z tisícovky na tři a půl tisíce a že průměrná sleva se v takovém případě pohybuje kolem třiceti procent. Nemá jít přitom o dočasné a nárazové akce, Košík chce sníženou úroveň cen u konkrétního sortimentu držet dlouhodobě.

„Řekli jsme to už několikrát, ale rád to zopakuji. Naším cílem je být jednička na velké nákupy. Chceme, aby velká objednávka, kterou běžná domácnost dělá zhruba jednou za týden až dva, znamenala vždy nízkou cenu. A to opakovaně, i když bude zákazník kupovat po celý rok stejné zboží,“ vysvětluje Utěšil. „A myslím, že jsme našli cestu, která dokázala zaujmout domácnosti napříč republikou. Není to jen můj pocit, jasně to ukazují i naše data,“ dodává.

Pozn. redakce: Daniel Křetínský a Patrik Tkáč jsou majiteli vydavatelství Czech News Center, pod nějž spadá také e15.