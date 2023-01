Křetínského rošády. Metro kupuje čtvrtinu Košíku | E15.cz

Společnost Metro, které na českém trhu funguje pod značkou Makro, vstupuje do českého dovozce potravin Košík.cz, nově získává čtvrtinový podíl, který se může rozšířit až na 30 procent. Největším akcionářem německého velkoobchodníka s potravinami jsou přitom miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří jsou zároveň většinovými vlastníky společnosti Košík.

„Partnerství s Košík.cz posílí naši strategickou velkoobchodní nabídku, nad rámec poskytování služeb nezávislým maloobchodníkům a prodejnám Můj obchod přibyde Košík, který se stane strategickým digitálním maloobchodním zákazníkem,” uvedl k obchodu ředitel české pobočky Makra Atila Yenisen.

„Naší rolí v této spolupráci je být pro Košík hlavním dodavatelem zboží a poskytovat infrastrukturu. Díky tomuto partnerství zvýšíme efektivitu a objem prodejů, čímž umožníme Košíku nabízet svým zákazníkům po celé republice kvalitní makro produkty za výhodné ceny,“ doplnil.

Metro tak za čtvrtinový podíl v Košíku nezaplatilo, ale vyměnilo ho za přístup k infrastruktuře a zdrojům, rozšířit se přitom může až na podíl 30 procent v případě rozšíření spolupráce i na další středoevropské trhy, uvádí Metro v tiskové zprávě. „Získáváme infrastrukturu pro rozšiřování našeho podnikání do všech koutů Česka, nemusíme provozovat vlastní sklady, což je pro nás ekonomicky výhodné a raději můžeme prostředky využít na zlepšování naší služby a investovat do ještě nižších cen produktů,“ okomentoval transakci ředitel Košíku Ivan Utěšil.

Spolupráce je pro Košík výhodná zejména pro rozšiřování se do českých regionů, do nichž se v minulém roce vydal. Původně do nich rozvážel z Prahy, což se ukázalo jako nevýhodné, infrastruktura Makra mu tak pomáhá snižovat náklady.

Košík vlastní společnost MFresh Holding, ve kterém drží 80 procent podíl EC Investments miliardářů Tkáče a Křetínského a 20 procent vlastní společnost Rockaway Jakuba Havrlanta. Stejně tak Křetínský s Tkáčem drží 45procentní podíl v německém Metru. Obě firmy dlouhodobě spolupracují, pro Košík také jezdí startup Dodo, ve kterém je rovněž Křetínský významným podílníkem.

Online obchod s potravinami dlouhodobě ztrácí na tuzemskou jedničku Rohlík Tomáše Čupra, který utržil v roce 2021 12 miliard korun, kdežto Košík skončil na 2 miliardách korun se ztrátou 360 milionů. V minulém roce došlo ke změně na postup generálního ředitele, do čela Košíku nastoupil Ivan Utěšil, který má manažerské zkušenosti z Energetického a průmyslového holdingu.

PZN redakce: Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.