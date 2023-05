Kyperský soud zmrazil Vítkovi majetek za 13 miliard korun, píše německý deník | e15.cz

Bývalí Vítkovi partneři na něj od roku 2015 podali řadu žalob u soudů v USA, v Lucembursku a právě na Kypru. Tvrdí, že je podnikatel při budování CPI podvedl prostřednictvím několika fiktivních společností.

Nyní žalující slaví první úspěch. Na konci dubna totiž vypršela lhůta soudu, do které měli Vítkovi advokáti předložit argumenty proti zmrazení majetku. To se nestalo a tak soud žalující straně vyhověl. Do léta by měl soud rozhodnout, zda majetek opět uvolní, či zda zůstane zablokovaný až do konce soudního sporu.

Podle Handelsblattu je jedním ze žalujících někdejší manažer Mostecké uhelné společnosti (MUS) Jiří Diviš.

CPI už v minulých letech čelila žalobě amerického hedgeového fondu Kingstown a dalších stran včetně firem Diviše a dalšího exmanažera MUS Marka Čmejly. Spor se týkal převzetí firmy Orco Property Group, kterým údajně Vítek připravil žalobce o více než miliardu dolarů. Americké soudy žalobu opakovaně zamítly.