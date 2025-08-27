Předplatné

Lego má rekordní tržby. Pomohla spolupráce s Formule 1 a Jurským parkem

Oracle Red Bull Racing ve stavebnicové verzi.

Oracle Red Bull Racing ve stavebnicové verzi. Zdroj: Lego A/S

Legendární Roklinka, která je inspirovaná filmovou trilogií Pán prstenů.
Model Příčné ulice ze série LEGO Harry Potter.
Sběratelská stavebnice Bradavického hradu.
Sběratelská stavebnice Bradavického hradu.
Dánský výrobce stavebnic Lego v pololetí zvýšil tržby o 12 procent na rekordních 34,6 miliardy dánských korun (DKK; 113,7 miliardy korun). Firma to uvedla ve středečním oznámení. Provozní zisk vzrostl o desetinu na devět miliard DKK. Výsledky podpořila partnerství s významnými značkami, včetně Formule 1 a Jurského parku (Jurassic Park).

„Trh s hračkami se letos skutečně vrátil k růstu, ale my ho ještě překračujeme a získáváme podíl na trhu,“ uvedl generální ředitel společnosti Lego Niels Christiansen. Dodal, že širší segment vzrostl téměř o sedm procent.

Podnik zaznamenal růst na všech trzích, kde působí. Rostl i v Číně, kde v posledních letech čelil problémům. Partnerství se značkami jako Formule 1, Fortnite a Jurassic Park podle Christiansena pomohlo zvýšit tržby v různých demografických skupinách.

Společnost Lego založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov “leg godt„, což znamená “hezky si hrajte„. Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě. Lego zůstává rodinným podnikem, nemá tedy akcie na burze.

Jeden z výrobních závodů Lega je v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí.

