Lego má rekordní tržby. Pomohla spolupráce s Formule 1 a Jurským parkem
Dánský výrobce stavebnic Lego v pololetí zvýšil tržby o 12 procent na rekordních 34,6 miliardy dánských korun (DKK; 113,7 miliardy korun). Firma to uvedla ve středečním oznámení. Provozní zisk vzrostl o desetinu na devět miliard DKK. Výsledky podpořila partnerství s významnými značkami, včetně Formule 1 a Jurského parku (Jurassic Park).
„Trh s hračkami se letos skutečně vrátil k růstu, ale my ho ještě překračujeme a získáváme podíl na trhu,“ uvedl generální ředitel společnosti Lego Niels Christiansen. Dodal, že širší segment vzrostl téměř o sedm procent.
Podnik zaznamenal růst na všech trzích, kde působí. Rostl i v Číně, kde v posledních letech čelil problémům. Partnerství se značkami jako Formule 1, Fortnite a Jurassic Park podle Christiansena pomohlo zvýšit tržby v různých demografických skupinách.
Společnost Lego založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov “leg godt„, což znamená “hezky si hrajte„. Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě. Lego zůstává rodinným podnikem, nemá tedy akcie na burze.
Jeden z výrobních závodů Lega je v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí.