Lidé nikdy nejsou připraveni na technologické změny, říkají investoři ze Springtide Ventures | e15.cz

U českých fondů, které se orientují na podporu mladých a nadějných firem, není zvykem, že by se vydávaly za hranice Česka. Když už se tak stane, odváží se působit v oblasti od Estonska po Řecko. V tomto ohledu je investiční společnost Springtide Ventures na trhu raritou, drtivou většinu investic totiž směřuje do Izraele.

„Začali jsme už v roce 2014, nebylo to jednoduché. Řekl bych, že to je skoro nemožné bez lokálních spolupracovníků. Vybudovat si reputaci stojí zároveň čas,“ popisuje začátky David Marek, který fond řídí. Kontakty jsou ve startupovém světě, kde je zapotřebí kvůli značně rizikovým investicím alespoň bazální důvěry, životně důležité.

Izraelské startupové prostředí je navzdory podobné velikostí zemí na míle vzdálené od toho českého, které je zatím teprve v začátcích. Dokazuje to například objem investovaných peněz do izraelských startupů v roce 2021, kdy tamní mladé firmy přilákaly 25 miliard dolarů – v Česku ve stejném období tato částka přesáhla jednu miliardu dolarů. Počet českých firem na americké či londýnské burze se dá spočítat na prstech jedné ruky, těch izraelských je tam naopak několik desítek.

Zkrátka zřejmě neexistuje metrika, ve které by v tomto ohledu Česku překonalo svého blízkovýchodního spojence. Právě i diplomatické spojenectví mezi Českou republikou a Izraelem fondu Springtide pomohlo otevřít dveře. Také proto by rád David Marek společně s Karlem Tuškem, který ve Springtide působí jako technologický ředitel, propojil oba světy.

„Izrael je závislý na svém IT sektoru a poté, co tam zřídili nadnárodní korporace jako Facebook nebo IBM svá sídla pro Blízký východ, došlo k výraznému přetlaku na trhu práce a izraelský startupový ekosystém tak začíná trpět nedostatkem schopných ajťáků,“ nastiňuje Marek směr, kterým by chtěl propojení směřovat. „Česko má v oblasti IT dobrý zvuk a je v ideální pozici být Izraeli v tomto ohledu partnerem. České IT týmy by mohly pracovat pro izraelské startupy s vyhlídkou stát se jejich lokálními vývojovými centry v Evropě,“ doufá šéf Springtide.

Springtide Ventures investují peníze, které jim svěří skupina KKCG druhého nejbohatšího Čecha Karla Komárka. Ta vydělává zejména na loteriích, energetice, IT a realitách. „Nechci tvrdit, že máme neomezený přístup ke kapitálu, vše prochází pečlivým posouzením, jdeme hodně do hloubky. Ale na rozdíl od klasických fondů nejsme omezení pravidelným cyklem hledání peněz. To nám dává poměrně komfort uvažovat v dlouhodobějším horizontu,“ vysvětluje Marek princip fondu.

Proto investoři ze Springtide nepociťují turbulence na trhu tak citelně, jako jejich kolegové z fondů, kteří se snaží získat peníze na investice od vícero investorů. I tak ale vnímají, že se na trhu změnily povětrnostní podmínky. „V současné době je prioritou každého fondu rizikového kapitálu primárně práce s aktuálním portfoliem a jeho podpora, a i proto je dostupných peněz pro nové projekty je zkrátka méně,“ soudí Marek.

Podobná situace podle něj ještě nějakou dobu potrvá. „Jsme skeptičtí k optimistickým prognózám a naopak se domníváme, že bude ještě hůř, než začne být lépe. Obrat nelze očekávat dříve než v roce 2024, a to spíše až v jeho druhé polovině,“ odhaduje Marek a jedním dechem dodává, že pro investory to není špatné období, právě naopak. Valuace firem totiž padají, ve výsledku proto investoři mohou získat větší podíl startupu za nižší cenu. „Nejlepší obchody se ostatně dělají v době, kdy jsou trhy přestřelené směrem dolů,“ říká.

Springtide příležitosti hledá hlavně v oblastech kyberbezpečnosti, cloudu a umělé inteligenci. Právě ta v posledních pár měsících výrazně zavalila svět. „Je to významný technologický průlom, po letech skepse a zklamání ze všech chatbotů se konečně dostává na světlo světa něco, co dává smysl a je použitelné,“ říká Tušek, technologický mozek Springtide Ventures. Podle něj se nedá nástup AI srovnat s žádným technologickým trendem posledních letech.

„Tempo změn je rychlé, ale vlastně nikdy v historii lidé nebyli připraveni na to, co přichází, vždy to jen dohání a adresují to, co je nejvíce potřeba. To jsou právě ty příležitosti,“ uzavírá Tušek s tím, že pro společnosti, které se budou chtít udržet na trhu, bude tlak na přizpůsobení se rozvoji AI klíčový.