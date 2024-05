Investice do luxusního zboží se v roce 2023 znehodnotily v průměru o jedno procento, za deset let ale vynesly 100 procent. Vyplývá to z Indexu luxusních investic, který sestavuje společnost Knight Frank. Inflace v Česku činila loni 10,7 procenta, za desetileté období 41,6 procenta.