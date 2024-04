Americká investiční skupina Northwood Investors prodává luxusní pražský hotel Four Seasons u Karlova mostu, který vlastnila od roku 2014. Nejblíže ke koupi má Renáta Kellnerová. S odvoláním na tři nezávislé zdroje to píší Hospodářské noviny. Transakce by neměla proběhnout v rámci skupiny PPF, půjde o osobní investici Kellnerové spadající pod nově vzniklý superholding Amalar.