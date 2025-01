MAGA SHOW: Co čekat od návratu Trumpa. Živý stream v pondělí

Druhý nástup Donalda Trumpa do Bílého domu předznamenává zásadní změny na globální úrovni. Americký politik a byznysman si dělá zálusk na cizí území jako Island či Panamský průplav, ukazuje ostré lokty při vyjednávání s Evropou o obchodní bilanci či bezpečnostních zárukách v rámci NATO a jeho vztah s prezidentem Vladimirem Putinem je jedna velká neznámá. Rozklíčovat tyto a další trendy se pokusí hosté našeho streamu, který v pondělí 20. 1. u příležitosti Trumpovy inaugurace pořádáme.

Jeho prvním hostem bude v 17. hodin hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný, se kterým probereme možnost obchodní války mezi Spojenými státy a Evropou. Donald Trump dal totiž jasně najevo, že pokud Evropa nebude odebírat více amerických energií, nebude se příliš rozpakovat a uvalí na ni cla. Co by to znamenalo pro Česko?

Na Martina Slaného od 17.30 naváže byznysman a spolumajitel herního studia Bohemia Interactive Marek Španěl, se kterým budeme mluvit o začátku konce woke éry, jejž nástup Donalda Trumpa předznamenává. V posledních měsících je stále patrnější, že stále více amerických korporací opouští principy jako DEI či ESG a tlumí svou progresivní rétoriku. Značí to nový globální trend?

Hosté INFO.CZ MAGA Show 17:00 - 17:30: Martin Slaný

17:30 - 18:00: Marek Španěl

18:00 - 18:30: Lubo Smid

18:30 - 19:00: Mirek Topolánek

19:00 - 19:30: Jiří Šedivý

19:30 - 20:00 Martin Kovář

V 18 hodin (našeho času) budeme živě přenášet inauguraci Donalda Trumpa, na niž navážeme rozhovorem s Lubo Smidem, zakladatelem a CEO úspěšné české softwarové skupiny STRV, která je rozkročená mezi Česko a Spojené státy. S Lubem budeme mluvit o tom, co znamená Donald Trump pro americký byznys, jak se na něj dívají „tech bros“ v Silicon Valley a o klíčovém faktoru amerických voleb jménem Elon Musk.

Čtvrtým hostem pak bude bude bývalý premiér Mirek Topolánek, který rozplete novou geopolitickou realitu, která s nástupem Donalda Trumpa nastává. Jak to má nový prezident s Vladimirem Putinem, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a jaký má postoj k Evropě. Dívá se na starý kontinent spíše jako na obchodního a technologického partnera, nebo jako na zaostalé území, které se bude snažit co nejvíce „vytěžit“?

Poslední hodinový blok streamu otevře rozhovor s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR Jiřím Šedivým a tématem nemůže být nic jiného než bezpečnost. Budeme se ptát, jak Donald Trump skutečně přistupuje k NATO a jak bude reagovat, pokud Evropa nezvýší své obranné výdaje.

Posledním hostem živého streamu bude historik Martin Kovář, se kterým do detailu probereme dynamiku americké vnitřní politiky a to, co pro ni nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta znamená.

Stream INFO.CZ MAGA SHOW si můžete živě pustit v pondělí 20. 1. od 17 do 20 hodin na domovské stránce INFO.CZ a na našich sociálních sítích: YouTube, X, Facebook a LinkedIn. Večerem vás budou provázet Vojtěch Kristen a Honza Palička. Těšíme se na vás!