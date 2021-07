Mikroplasty se ke člověku dostávají i v tělech ústřic. Pomocí bakterií | E15.cz

Trojský kůň mořského světa. Tak biologové ve své studii označili mikroplasty, jejichž schopností pronikat do potravinového řetězce se zabývali. V časopise Science of the Total Environment popsali překvapivý „fígl“, kterým se plasty dostávají do těl mořských živočichů v prokazatelně daleko vyšší míře, než se dosud předpokládalo. Odtud pak tyto škodlivé látky postupují potravinovým řetězcem až k člověku. A na vině jsou prý bakteriální biofilmy.