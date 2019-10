Miliardář Otava plánuje obří investice do zpracování hliníku | E15.cz

Projekty budou mít na starost společnosti ze skupiny: Al Invest Břidličná a Strojmetal Aluminium Forging (SAF). Peníze poputují do lokalit Břidličná a Bruntál a vytvoří zhruba tři stovky nových pracovních míst.

„Tyto investice neděláme na pár let, nejde o žádnou montovnu, ale o moderní fabriky s velkým rozsahem přidané hodnoty,“ upozorňuje majitel MTX Group a miliardář Petr Otava, který dodává: „Naše plány v Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobé. V případě těchto projektů pracujeme s horizontem minimálně 25 až 30 let a k tomu potřebujeme vzdělané a motivované zaměstnance.“

Větší podíl investic půjde do rozvoje společnosti Al Invest Břidličná, a to více než 2,4 miliardy korun. Největší část z této sumy – zhruba dvě miliardy – bude proinvestována do výroby hliníkových plechů a fólií. Firma počítá ve svém plánu také s dalším zhodnocováním těchto výrobků pro použití v automobilovém, stavebním a potravinářském průmyslu. Zbytek z celkové čtyřmiliardové investice připadne na SAF, přičemž půjde například o investici do rozvoje kovárny a obrábění.

Investice směřují k vybudování evropské hliníkářské skupiny, což je Otavův plán. Jádrem skupiny má být Al Invest Břidličná, která je největším tuzemským výrobcem obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku.

Otavova sázka na hliník má opodstatnění, protože hliník má rozsáhlé využití na celém světě zejména v oblasti potravinářství a v automobilovém průmyslu. A bude potřebný i v oblasti elektromobility kvůli svým vlastnostem je velmi lehký a zároveň odolný.

Skupině MTX se v posledních letech daří. „Nekonsolidované tržby skupiny MTX Group v roce 2018 dosáhly 42 miliard korun a EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy, pozn. aut.) přesáhla dvě miliardy korun,“ dodal Otava s tím, že se letos skupině podaří zopakovat loňský výsledek na úrovni dvou miliard EBITDA, přestože už od 4. kvartálu 2018 přicházejí špatné zprávy především z ocelářství a automotive.