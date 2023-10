Miliardář Ratcliffe se přiblížil převzetí Manchesteru United | e15.cz

Katařané podle Bloombergu nabídli za tým rekordní částku přesahující pět miliard liber (přes 142 miliard korun), což by byla historicky nejvyšší suma, jakou kdy někdo zaplatil za nákup sportovního klubu. Současná tržní hodnota Manchesteru je navíc přibližně poloviční. „Nabídka se přesto nynějším majitelům - bratrům Glazerovým - nezdála dostatečná,“ uvádí agentura.

K převzetí anglického týmu má tím pádem nejblíže druhý zájemce, kterým je Ratcliffe. Ten se už loni neúspěšně pokoušel získat jiný věhlasný fotbalový klub Chelsea FC. Šéf Ineosu nedávno aktualizoval svou původní nabídku. V tuto chvíli se zdá, že by mohl v první fázi koupit v Manchesteru zhruba čtvrtinový akciový podíl, který by pak postupně navyšoval.

Rozhodnutí představenstva klubu má padnout v nejbližších dnech. Bloomberg nicméně také upozorňuje, že dohodu může stále komplikovat nesouhlas menšinových akcionářů. „Jsem proti jakémukoliv obchodu, který bude pro bratry Glazerovy výhodnější, než pro minoritní investory,“ cituje agentura Rickyho Sandlera, zakladatele hedgeového fondu Eminence Capital, jenž je třetím největším podílníkem v Manchesteru.

Odstoupení katarského šejka z obchodu je každopádně velkým překvapením. V minulosti se netajil s tím, že má s klubem ambiciózní plány. Mimo jiné chtěl investovat i do rekonstrukce stařičkého manchesterského stadionu Old Trafford a do obnovy tréninkového centra.

Bratři Glazerovi se pokoušejí fotbalový klub prodat už bezmála rok. Manchester United se v posledních letech potýká s vysokými dluhy i špatnými výsledky na hřišti. Jeho akcie, s nimiž se obchoduje na burze v New Yorku, za tento rok oslabily o více než dvanáct procent. Minulý týden však o pět procent zdražily na 19,98 dolaru za kus.