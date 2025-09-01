Vítkovo realitní impérium dluží miliardy eur, trh mu však stále věří
Byznysová média o něm poslední rok píšou téměř každý měsíc. Ne kvůli akvizicím, jak jsme u něj byli zvyklí, ale kvůli dalším a dalším prodejům. Důvodem je převzetí velkých rakouských společností S Immo a Immofinanz v roce 2022, díky kterým se stal Radovan Vítek, šestka aktuálního žebříčku tuzemských miliardářů e15 Rich list '25, největším realitním magnátem ve střední Evropě.
Odvrácenou stranou transakce se však staly vysoké náklady, zvlášť když Vítek 2,7 miliardy z prodejní ceny 3,4 miliardy eur pokryl překlenovacím úvěrem, což nákup podstatně prodražilo. Vezmeme-li v potaz celkově vysoké zadlužení, inflaci, korekci na některých trzích a také miliardové soudní spory, nepřekvapí, že je Vítek v defenzivě. Výsledkem je oťukávání trhu, za kolik by byl případný kupec ochoten celou obří realitní skupinu odkoupit.
Sedm miliard eur do čtyř let
Vítek však stále může prodat jen část majetku, například brownfield v Bubnech, kde má vzniknout nová čtvrť pro 25 tisíc lidí a který má hodnotu stovek milionů eur. Do roku 2029 má Vítek splatit závazky ve výši zhruba sedmi miliard eur, v přepočtu 175 miliard korun. I z tohoto důvodu ratingové agentury řadí CPIPG do spekulativního, tedy rizikovějšího, pásma. Trhy ale firmě pořád věří. V polovině července měla úspěch se zelenými dluhopisy za 500 milionů eur – poptávka po nich převýšila nabídku.
CPIPG vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Sídlo má v Lucembursku, s jejími akciemi se obchoduje na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. Skupina vlastní také luxusní nemovitosti, například pražský obchodně-administrativní komplex Quadrio, kde zároveň sídlí. Z obchodních a administrativních komplexů jí patří například budovy Bubenská, Zlatý Anděl, Centrum Fénix, plzeňská Olympia nebo liberecká Nisa.
Radovan Vítek s rodinou
hodnota majetku podle e15: 138 miliard korun
věk: 54
obor: reality
zdroj majetku: CPI Property Group (CPIPG)
Skupině CPIPG, v níž Vítek drží bezmála devadesát procent, patří také hotely. Loni ale část tohoto segmentu prodala – součástí balíku byl poloviční podíl v osmi hotelech včetně Clarion Congress Hotelu Prague a také ve firmě CPI Hotels, jež hotely skupiny CPIPG řídí.
Čísla jsou nad očekávání dobrá
Navzdory velkým výprodejům si realitní společnost CPIPG v loňském roce výkonnostně příliš nepohoršila. Čisté konsolidované příjmy, které jsou v realitním oboru sledovanější než provozní zisk (EBITDA), činily v přepočtu zhruba 842 milionů eur, tedy asi jen o 4,1 procenta méně než o rok dříve. Přibližně 90 procent příjmů pocházelo z pronájmu kancelářských a obchodních prostor, zbytek tvořily rezidenční pronájmy a hotelový byznys.
Vítek, jenž patří k miliardářům, kteří si přísně střeží soukromí, má za sebou také svůj druhý rozvod. Vypořádání majetku proběhlo ve Velké Británii, kde podnikatel se svou dnes už bývalou chotí dlouho žil. V Česku společně rozvíjeli koňské závodiště Chuchle Arena Praha.
Žebříček stovky nejbohatších Čechů a Slováků 2025
Čtyřipadesátiletý podnikatel loni přesunul svůj podíl na akciích CPIPG do svěřenského fondu Vitek Family Trust, který byl primárně založen ve prospěch tří nejmladších dětí, tedy dvou dcer a syna, které má Vítek se svou druhou ženou. Byznysově nejaktivnější je jeho nejstarší syn Radovan Patrick Vítek, který se podílel i na ovládnutí zmíněné rakouské firmy Immofinanz.