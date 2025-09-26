Miliardový výrobce elektronových mikroskopů z Brna koupil hi-tech firmu z USA, založí tam vývoj
Česká společnost Tescan, která spolu s firmami Thermo Fisher Scientific a Delong Instruments ovládá velkou část světového trhu s elektronovými mikroskopy, vstupuje do dalšího technologicky sofistikovaného byznysu. Tescan koupil americkou firmu FemtoInnovations, na jejímž základě v technologickém parku v Connecticutu vybuduje divizi Laser Technology Business Unit zaměřenou na lasery.
Tescan vyrábí několik druhů elektronových mikroskopů a poskytuje na to navázané služby a nástroje. Tento druh přístrojů se používá ve vědě a průmyslu, například pro práci s pokročilými materiály a podobně. Typickými odběrateli jsou třeba čipové a polovodičové společnosti, kde se elektronové mikroskopy nasazují pro výzkum a vývoj a kontrolu kvality ve výrobě. Mezi zákazníky Tescanu patří Intel, Samsung, Bosch, americké letectvo nebo NASA. Firma už má po světě instalovaných 4,5 tisíce systémů.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!