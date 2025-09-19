Nvidia investuje do Intelu. Jeho akcie zažívají nejlepší den za 38 let
Americký výrobce čipů pro grafické karty Nvidia investuje pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun) do výrobce počítačových procesorů Intel, který se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Partnerství obou firem má přinést společný vývoj čipů pro datová centra i osobní počítače. Spolupráce zapadá do expanzních plánů společnosti Nvidia v době, kdy s Čínou vede přetahovanou o čipy a brzdí ji americké exportní restrikce.
Akcie Intelu ve čtvrtek vystřelily o téměř 23 procent, což pro firmu znamenalo nejlepší den od roku 1987. Prudký růst nastal po oznámení, že Nvidia investuje do společnosti pět miliard dolarů při ceně 23,28 dolaru za akcii. Po dokončení transakce tak bude podle agentury Reuters držet více než čtyřprocentní podíl. Pro Intel, jehož akcie letos dosáhly nejnižší úrovně za více než deset let, jde o významnou podporu po sérii neúspěchů a odlivu tržního podílu.
Intel, založený v roce 1968, kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zaostává zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde zaujala vedoucí pozici Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra. „Vážíme si důvěry, kterou do nás Jensen a tým Nvidia vložili svou investicí, a těšíme se na práci, která nás čeká, když budeme inovovat pro zákazníky a rozvíjet naše podnikání,“ uvedl šéf Intelu Lip-Bu Tan.
Firmy chtějí spojit procesory Intel založené na architektuře x86 s grafickými a síťovými technologiemi Nvidie. Výsledkem mají být systémy pro datová centra, superpočítače i nové generace osobních počítačů. Generální ředitel Nvidia Jensen Huang i jeho protějšek z Intelu spolupráci označili za historickou. „Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro další éru výpočetní techniky,“ dodal Huang.
Obchod po měsících jednání
Samotná transakce trvala několik měsíců, napsal v příspěvku na LinkedIn šéf oddělení příjmů společnosti Intel Greg Ernst a dodal, že dohody bylo dosaženo v sobotu.
Intel se stává jedním z pilířů americké průmyslové politiky, kdy do něj v srpnu vláda Donalda Trumpa vložila téměř devět miliard dolarů (více než 200 miliard korun) výměnou za desetiprocentní podíl. Další dvě miliardy také v srpnu přidala SoftBank. „Nové partnerství Intelu se společností Nvidia je významným milníkem pro americkou high-tech výrobu,“ uvedl pro CNBC mluvčí Bílého domu Kush Desai.
Ohlášená dohoda mezi oběma společnostmi by mohla představovat potenciální hrozbu pro tchajwanskou společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě. TSMC pro Nvidii vyrábí její vlajkové čipy, v budoucnosti by tuto výrobu nicméně mohl pro Nvidii zajišťovat rovněž Intel, uvedla agentura Reuters.
Tahoun Nvidia hledá nové příležitosti
Za posledních pět let ztratily akcie Intelu téměř třetinu své hodnoty. Naproti tomu akcie Nvidie během stejného období vystřelily vzhůru o více než 1 300 procent. Hodnota Nvidie tak přesahuje 4,25 bilionu dolarů (přibližně 97 bilionů korun), což z ní dělá nejhodnotnější firmu světa, zatímco Intel stojí „pouze“ 143 miliard dolarů.
Nvidia se zároveň snaží diverzifikovat své byznysové aktivity mimo Čínu, kde ji brzdí americké exportní restrikce i čínská protiopatření. V rámci expanze v Evropě, kde chystá vznik několika „gigatováren“, spolupracuje s největší českou IT firmou Aricoma, spadající pod finanční skupinu KKCG. „Nvidia tlačí na to, aby vznikalo více lokální AI modelů, protože díky tomu prodá více svých AI čipů,“ popsal v září zástupce firmy Hynek Cihlář pro e15 jeden ze svých závěrů.