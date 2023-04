Místo satelitů na oběžné dráze se blíží bankrot. Virgin Orbit spěje ke svému konci | e15.cz

Byznysové impérium Richarda Bransona bude zřejmě brzy chudší o jednu položku. Společnost Virgin Orbit, která chtěla vynášet na oběžnou dráhu malé satelity, spěje k bankrotu. Za šest let své existence totiž splnila jen málo ze svých slibů a vytvářela hlubokou ztrátu.

Zastavení všech operací, propuštění 85 procent zaměstnanců a krach jednání s možným investorem. Takový je aktuální stav společnost Virgin Orbit. Nejde ovšem nenadálý šok, o tom, že se blíží konec společnosti, která měla kdysi hodnotu kolem čtyř miliard dolarů, se mluví už delší dobu.

Bransonovy firmy se od ostatních vesmírných společností liší způsobem, jakým se snaží doletět na orbitu. Místo toho, aby nosná raketa startovala z povrchu země, Virgin Orbit vynesla nosič pomocí speciálně upraveného letadla Boeingu 747 několik desítek kilometrů do vzduchu, kde se raketa od stroje oddělila.

Virgin Orbit chtěla být důležitým hráčem v satelitním byznysu, ve kterém v současné době hrají prim společnosti Elona Muska. To se ale nakonec nepovede, od první pokusu o start v roce 2020 společnost celkem čtyřikrát úspěšně dosáhla oběžné dráhy, ale dvakrát se let nepovedl. Posledním hřebíčkem do rakve byl neúspěšný pokus letos v lednu, když se Virgin Orbit pokusila získat prvenství startu rakety z evropského území, která donese na oběžnou dráhu satelit. Start z britského Cronwallu byl ovšem neúspěšný.

Propojení letadla a rakety mělo teoreticky poskytovat Virgin Orbit větší flexibilitu. Když se před lety snažil Richard Branson přesvědčit generály americké armády o tom, aby si pro vojenské kontrakty vybrala právě Virgin Orbit, tvrdil jim, že jeho firma je jediná, “která dokáže nahradit satelity do 24 hodin” v případě vojenského konfliktu.

Firmě, která sídlí v Kalifornii, se ovšem nikdy nepodařilo překlopit své aktivity do komerčního provozu, zůstalo jen u testovacích letů. Už vstup na burzu vzbudil mírné rozpaky, když se Virgin Orbit podařilo od investorů získat jen zhruba polovinu z plánované částky. Nicméně v té době měla společnost hodnotu kolem čtyř miliard dolarů, v současné chvíli je její tržní kapitalizace na základě hodnoty akcií jen něco málo přes 60 milionů dolarů.

Americká televize CNBC se po sérii nezdarů pokusila zjistit, co vedlo k pádu kdysi ambiciózní společnosti. Podle nyní už bývalých zaměstnanců společnosti, které CNBC oslovila, blížící se bankrot způsobila kombinace problémů jako jsou neschopné vedení, špatné nakládání s prostředky a špatná komunikace napříč firmou.

I kvůli tomu se Virgin Orbit například nepodařilo loni uskutečnit sedm startů, jak původně plánovala, ale pouze dva, tedy stejný počet, jako v roce 2021.

Virgin Orbit také zřejmě doplatil na ochlazení trhu. Investoři se v posledních měsících soustředí na firmy, které jsou ve zdravé finanční situaci. Společnosti, které se zabývají komercionalizací vesmíru přitom ve většině případů stále teprve čekají na chvíli, kdy začnou vydělávat. Fakt, že vesmírné firmy upadly v nemilost investorů, také dokládá statistika, podle které vesmírného společnosti získaly v roce 2022 meziročně o polovině méně financí na další rozvoj.