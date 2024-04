Na moře vyplula první loď na „alkohol“. Zachrání klima, nebo je to jen další slepá cesta?

Lodní doprava je v současné době kvůli vysokému množství produkovaných emisí významným „škůdcem“ klimatu. Změnit by to údajně mohl projekt vůbec první obří kontejnerové lodi, kterou místo klasického paliva pohání metylalkohol (metanol). Ačkoliv majitelé plavidla slibují snížení emisí oproti současným lodím až o dvě třetiny, mnozí technici jsou k projektu skeptičtí. A to z podobného důvodu jako třeba u takzvané elektromobility. Aby bylo možné pohánět stroj ekologickou energií, musí se tato energie (zatím) vyrábět paradoxně velmi neekologickým způsobem.

Článek vyšel na webu Info.cz