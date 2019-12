Na západní monetární frontě zatím klid, podnikatelé sází tory | E15.cz

Web E15.cz přináší několik důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Fed je zatím v klidu

Americká centrální banka FED si, zdá se, dává se svou monetární politikou menší pauzu. Na posledním zasedání nechala úrokové sazby beze změn a navíc dala signál, že by to tak mělo být až do roku 2020. Pokud se tedy nezmění okolnosti. „Současné nastavení měnové politiky podporuje ekonomickou výkonnost, udržuje rovnováhu na trhu práce a zároveň drží inflaci v blízkosti cíle dvou procent,“obhajuje politiku FED. Výnos desetiletého vládního dluhopisu po rozhodnutí FEDu klesl pod 1,8 procenta a oslabil i dolar. Akcie ale vyletěly vzhůru, čímž například index S&P zastavil dvoudenní pád.

Smíšené asijské trhy



Asijské akci začínají den smíšeně. Zatímco hongkongský index si připisuje více než jedno procento, šanghajský od otevření naopak 0,3 procenta ztratil. Světové trhy se nyní soustředí na neděli, kdy mají Spojené státy uvalit další cla na Čínu.

Jüan zatím zůstává odolný

Čínský jüan na připravované americký tarify zatím nereaguje. Výprodej měny, který by se dal před zvýšením obchodním napětím očekávat, nenastal. Byť volatilita u měny v posledním týdnu narostla, je na mnohem nižší úrovni než v srpnu, kdy jüan kvůli obavám z vývoje obchodní války oslabil na více než desetileté minimum, když se jeden dolar prodával za sedm jüanů. Investoři do čínské měny mají racionální důvody, proč jí dál věřit. Stále existuje šance, že americký prezident Donald Trump nové tarify odloží.

Důvěra v Borise

Boris Johnson má důvěru investorů. Alespoň tak se dají číst obrovské sázky investorů na britské firmy s nižší kapitalizací. V posledních třech týdnech do největšího fondu, který se těmito firmami zabývá, přiteklo více než 159 milionů liber, v přepočtu 4,8 miliardy korun. Prosincové navýšení peněz ve fondu tak bude nejspíš rekordní. Objem peněz z fondu díky tomu nabobtnal na 343 milionů liber. Velký investiční boom naznačuje důvěru investorů, že favorit voleb, tedy konzervativci, budou provádět takovou politiku, která bude ve prospěch britského podnikatelského prostředí.

Horké hongkongské nemovitostní akcie

Akcie hongkongských realitních hráčů, které negativně ovlivnily měsíce protestů, by mohly opět růst, míní analytici. Akcie developerů na nejdražším nemovitostním trhu světa od dubna klesly o více než pětinu. V úterý například japonská investiční banka Daiwa Capital Markets naznačila důvěru v developera Swire Properties. Už dříve přitom banka Citigroup uvedla, že kroky hongkongské vlády, jež mají pomoci občanům, kteří poprvé kupují nemovitost, mohou vést k dřívějšímu než očekávanému oživení cen bydlení.