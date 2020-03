Nejbohatší muž Evropy si přišel na 11 miliard dolarů za jediný den | E15.cz

Akcie bez výraznější korekce?

Americký index Dow Jones včera zaznamenal nejvyšší denní nárůst od roku 1933. A podle toho, jak se před otevřením obchodování jeví kontrakty na akcie z tohoto indexu, to na výraznější propad dnes nevypadá. Podle stavu futures by měl Dow Jones přidat zhruba půl procenta.

V nárůstu pokračovaly po úterní rally i asijské burzy. Japonský Nikkei 225 vzrostl o osm procent, jihokorejský Kospi o více než pět procent a čínský Shanghai Composite o dvě procenta. Naopak evropské akcie ze Stoxx 600 by neměly zaznamenat výraznější výkyv směrem nahoru ani dolů.

Antimalarikum koronavirus nejspíš nepotlačí

Americký prezident Donald Trump označil přípravek proti malárii s názvem Chloroquine jako možný lék proti koronaviru. Menší studie na 30 pacientech ale ukazuje, že šlo o plané naděje. U těch, kterým byl přípravek podáván, probíhala nemoc totožně jako u pacientů na konvenční léčbě.

Nejbohatší muž Evropy si výrazně polepšil

Vlastník skupiny LVMH Bernard Arnault a zároveň nejbohatší Evropan dosud na šíření koronaviru mohutně tratil, zotavení akciových trhů mu ale ulevilo. Jen za včerejšek jeho jmění vzrostlo o 11,3 miliardy dolarů. Celková výše Arnaultova bohatství dosahuje 70 miliard dolarů.

Konec „čínského viru“

Donald Trump v interview pro televizi Fox oznámil, že přestane označovat onemocnění covid19 coby způsobené „čínským virem.“ Podle agentury Bloomberg takový symbolický krok značí zmírnění napětí mezi USA a Čínou. „Oni nás ale obvinili z toho, že to naši vojáci do Číny cíleně zavlekli. Co to má znamenat?“ uvedl Trump. „Podívejte, všichni vědí, že to přišlo z Číny, ale prostě jsem se rozhodl to už nechat být,“ dodal prezident.

Kalendář Pirelli letos nebude

Italský výrobce pneumatik Pirelli se kvůli pandemii rozhodl, že upustí od projektu svého známého kalendáře na rok 2021. Podnik místo toho věnuje 100 tisíc eur (2,77 milionu korun) na "boj proti koronaviru a na jeho výzkum". "Kalendář Pirelli už nevyšel v roce 1967 a posléze v letech 1975 a 1983," připomněl šéf společnosti Marco Tronchetti Provera. "Bezprecedentní stav nouze (spojený s nemocí) covid19 nás přinutil tento krok zopakovat. K projektu se vrátíme ve správný čas společně s lidmi, kteří s námi nyní pracují," dodal.