Nejlepší finanční produkty roku. Výsledky 18. ročníku soutěže Zlatá koruna | E15.cz

Letošní rok byl, a pro mnohé stále je, rokem velkých změn. Nepředvídatelná pandemie koronaviru postihla ve větší či menší míře celý svět a jen těžko bychom hledali oblast, která tímto stavem nebyla zasažena. „Máme zde celou sociální skupinu, která neumí hospodařit se svými penězi a i tato pandemie ukázala, jak je důležité umět s nimi nakládat a vytvořit si rezervy pro případ podobné krize. Podporuji každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a popularizaci tohoto tématu. Patří sem i Zlatá koruna, která pomáhá lidem vyznat se ve spletitém světě finančního trhu,“ říká Alena Schillerová, ministryně financí ČR. „Situace z reálné ekonomiky se postupně propíše i do fungování bank a dalších finančních institucí,“ doplňuje Jiří Rusnok, guvernér ČNB. Samotné soutěže finančních produktů se však koronavirová situace nedotkla, změny se neprojevily ani v počtu soutěžních produktů (196) či finančních společností (70). Produkty hodnotí Finanční akademie Zlaté koruny se svými téměř 400 členy. Výjimečnému stavu se musela přizpůsobit i soutěž Zlatá koruna a na místo očekáváného galavečera proběhlo zveřejnění výsledků ve čtvrtek 25. června.

Nejvíce důvodů k oslavám mají tento rok v MONETA Money Bank. MONETA získala osm ocenění, navíc díky letošní akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky získala i další dvě ocenění za Stavební spoření. Největší počet medailí posbírala díky aplikaci Smart banka, která vyhrála v kategorii On-line aplikace, bodovala však i v Ceně veřejnosti. Akademici navíc ocenili i inovace v aplikaci a Smart Banka se tedy může pyšnit i titulem Bronzové koruny v Novince roku 2020. V této kategorii navíc získala MONETA i další cenný kov, stříbro za produkt Refinanso. „Přízeň veřejnosti i odborné poroty nás těší, je to pro nás ocenění našeho úsilí a pokroků v digitalizaci bankovních služeb. Získat rekordních deset ocenění napříč všemi kategoriemi je enormní úspěch, který zrcadlí naši pozici digitálního lídra na českém bankovním trhu,“ řekl k výsledkům Andrew Gerber, Chief Products & Marketing Officer, MONETA Money Bank. V dnešní době je prvenství v kategorii On-line aplikace významné. Po Smart Bance bodovala na druhém místě Air Banka s aplikací My Air. Bronzová koruna v On-line aplikacích patří Equa bank. „Ne náhodou kategorie On-line aplikace potvrzuje svoji oprávněnost, neboť jde o klíčový modernizační kámen všech finančních institucí, klienti stále méně vyhledávají kamenné pobočky, jejichž počty včetně zaměstnanců postupně redukují,“ komentuje výsledky předseda Finanční akademie prof. Michal Mejstřík.

V nejmladší soutěžení kategorii, FinTech, se může z vítězství radovat společnost ZONKY, která poskytuje peer-to-peer služby v oblasti finančního trhu. Porotci zde zohledňují aktuální trendy na poli digitalizace a inovace finančních služeb. V letošním ročníku o zisk umístění bojovalo 11 projektů nejrůznějšího zaměření, které hodnotila specializovaná odborná porota, FinTech akademie Zlaté koruny, složená ze 78 členů.

„Bezesporu jednou z nejsledovanějších kategorií je Novinka roku. Reaguje na vývoj trhu, a je proto zajímavé pozorovat, jak se obsazování první příčky v průběhu let mění. Zatímco před dvěma lety vítězily produkty ze sektoru pojišťovnictví, od roku 2019 se zájem přesunul do oblasti moderních technologií,“ říká k Novince roku Pavel Doležal, ředitel a zakladatel projektu Zlatá koruna. V letošním roce je nositelem Zlaté koruny v kategorii Novinka roku společnost Air Bank. Akademici ocenili jednoduchou digitalizaci platební karty pro placení mobilem, a to ihned poté, co si o něj klienti zažádají, tedy ještě před samotným obdržením fyzické karty.

mBank obhájila svoji silnou pozici u veřejných anket. Prvenství získala v anketě Cena veřejnosti, kde nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Ovládla i Cenu podnikatelů, kde soupeří nejoblíbenější finanční produkty určené pro segment malých a středních podnikatelů. V této kategorii bodovala mBank hned dvakrát, získala i Bronzovou korunu. „Těší mě, že mBank se svými produkty opakovaně uspěla v hlasování klientů. Je to pro nás potvrzením, že klienti oceňují neustálý rozvoj služeb, na kterém v rámci konceptu nízkonákladového digitálního bankovnictví dlouhodobě pracujeme,“ říká Pawel Kucharski, generální ředitel mBank pro Českou republiku.

Kompletní výsledky naleznete na www.zlatakoruna.info