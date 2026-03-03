Rok velkých nákupů s českou stopou. Tempo udával Křetínský s Komárkem
- EPH a Total Energie vytvořily společný podnik, Allwyn se spojil s řeckým OPAP.
- V roce 2025 došlo k nárůstu fúzí a akvizic v ČR, přičemž v posledním čtvrtletí bylo realizováno 104 transakcí.
- Evropa zažila pokles meziregionálních transakcí, zatímco Spojené státy a umělá inteligence přitahovaly větší investice.
Mezi nejzajímavější transakce posledního čtvrtletí roku 2025 patří vznik společného podniku EPH a Total Energie, který zahrnuje přes dvacet plynových a biomasových elektráren v západní Evropě. Dalšími významnými transakcemi na konci roku byly fúze loterijní společnosti Allwyn s řeckým OPAP, prodej Smartwings a ČSA tureckým aerolinkám Pegasus nebo koupě čpavkového terminálu v Rotterdamu holdingem Agrofert.
Počet středních a velkých fúzí a akvizic v ČR se loni meziročně zvýšil o devět na 98 transakcí. Rekordní byl prodej komerčních nemovitostí, který se na přelomu listopadu a prosince během 18 dnů vyrovnal předchozím 18 měsícům. Vyplývá to z M&A Indexu, který vytvořila poradenská firma Deloitte. Za střední a velké transakce označuje transakce nad 400 milionů korun.
Prodej kanceláří
Za nejvýznamnější období označila přelom listopadu a prosince, kdy se prodalo osm o celkové ploše 290 tisíc metrů čtverečních. Dalšími výraznými sektory byly z pohledu uskutečněných transakcí zpracovatelský průmysl se 14, software s devíti, služby s osmi, telekomunikace a média se sedmi a zdravotnictví se šesti transakcemi.
V posledním čtvrtletí minulého roku se podle analýzy Deloitte odehrálo celkem 104 transakcí s českou stopou, z toho 57 bylo tuzemských a 47 zahrnovalo zahraniční entitu. Čeští investoři pak v závěru roku figurovali v 31 zahraničních transakcích a v dalších 16 případech české firmy získaly zahraničního majitele.
Vzhledem ke zlepšujícímu se ekonomickému prostředí a celoevropské stabilizaci trhu předpokládá Deloitte pro další čtvrtletí pouze mírný sezonní pokles počtu evropských transakcí. Predikce očekává 2765 transakcí, což by znamenalo osmiprocentní pokles.
Přesun do USA
Zatímco loni byla Evropa v centru globální pozornosti, letos se investoři výrazně přesunuli do Spojených států a firem spojených s umělou inteligencí. To vedlo v Evropě k 17procentnímu poklesu počtu meziregionálních transakcí a 37procentnímu snížení jejich objemu.
Naopak aktivita v Severní Americe díky tomuto přesunu vzrostla o 3,1 procenta a překonala celosvětový růst 2,6 procenta, zatímco Asijsko‑pacifický region přidal 3,5 procenta.
Evropské trhy se rozdělily do dvou skupin. Největší evropské trhy dosáhly vrcholu své aktivity v roce 2024, následně se v roce 2025 vrátily na svou dlouhodobou úroveň. Jmenovitě šlo o čtveřici Francie s poklesem o 3,4 procenta, Británii s poklesem o 8,7 procenta, Španělska s propadem o 21 procent a Švédska s propadem o 25,8 procenta. Zbylé země EU zaznamenaly mírný stabilní růst s výjimkou Itálie, kde počet transakcí vzrostl o 64,2 procenta.
Z hlediska sektorů si dominantní postavení u fúzí a akvizic i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílel dvaceti procenty. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací se 17 procenty a po 45procentním propadu finančního sektoru se na třetí místo dostal maloobchod s 15 procenty.