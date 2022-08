Největší investice lotyšské firmy v ČR. Společnost PET Baltija kupuje stoprocentní podíl v Tesil Fibres | E15.cz

„PET Baltija se tímto obchodem dostává na mapu mezinárodních hráčů. Vidíme vysoký potenciál růstu Tesil Fibres, která disponuje zkušeným týmem profesionálů. Chceme zvýšit flexibilitu společnosti a zajišťovat jí dodávky nejvhodnějších recyklovaných PET materiálů,“ uvedl předseda představenstva PET Baltija Salvis Lapiņš. Firma Silon se nově plně zaměří na výrobu a vývoj kompaundů, což jsou polotovary do plastikářského průmyslu.

Výroba vláken v Plané nad Lužnicí se datuje od roku 1966. Tesil Fibres teď zaměstnává 150 lidí. Závod ročně dokáže vyrobit 33.000 tun polyesterových vláken a je největší svého druhu v České republice. Dodává pro evropské automobilky, výrobce hygienických prostředků, nábytku nebo textilu. Obrat společnosti dosahoval v posledních letech 27 milionů eur (asi 675 milionů korun).

Většinovým vlastníkem firmy PET Baltija je fond INVL Baltic Sea Growth Fund. S podporou Evropského investičního fondu se zaměřuje na pomoc inovativním firmám v Pobaltí. S kapitálem v hodnotě 165 milionů eur (přes 4,1 miliardy Kč) je to největší pobaltská investiční společnost. Investuje částky od deseti do 30 milionů eur do firem, které vykazují vysoký růstový potenciál a schopnost konkurovat na světovém měřítku. Zaměřuje se na Pobaltí, pohraničí Polska, Skandinávii a střední Evropu. Investuje do šesti společností ve zdravotnictví, stavebnictví, recyklace plastů a nakládání s odpady, veterinárních služeb a výroby kosmetických a hygienických výrobků.

„Akvizice posiluje snahu fondu o výraznou expanzi PET Baltija. Od vstupu fondu do PET Baltija vzrostl obrat společnosti o 116 procent a je na dobré cestě dosáhnout cíle ztrojnásobení produkce recyklovaného potravinářského PET,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady PET Baltija Deimantė Korsakaitėová. PET Baltija má obrat kolem 100 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun).

Lotyšská společnost PET Baltija je jeden z největších zpracovatelů PET v severní Evropě a největší zpracovatel PET v Pobaltí. Spadá pod skupinu Eco Baltia, jež řeší nakládání s odpady. PET Baltija se zaměřuje na recyklaci použitých PET lahví, vyrábí takzvané PET vločky a granule. Předpokládaný loňský výnos skupiny Eco Baltia činil téměř 150 milionů eur (asi 3,7 miliardy Kč), meziročně dvojnásobek. Tento nárůst částečně podpořila srpnová akvizice litevské společnosti na správu odpadu Ecoservice.

Firma Silon s tradicí od roku 1950 loni utržila 150 milionů eur (přes 3,7 miliardy Kč), má přes 400 zaměstnanců v Plané nad Lužnicí. Její výrobky se používají ve stavebnictví, energetice, hygienických produktech nebo v automobilovém průmyslu.