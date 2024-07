Kdo by to byl řekl, že i Německo je v bytové krizi, která má navíc často velmi podobné příčiny a projevy jako ta česká. Především chybějí byty. Vládní instituce odhadují deficit na několik milionů bytů. Koalice kancléře Olafa Scholze slíbila, že jich každý rok postaví na 400 tisíc. To se ale už skoro tři roky nedaří. Maximum, kam se vláda ve výstavbě dostala, je těsně pod hranicí tři sta tisíc nových bytů.