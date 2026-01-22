Nizozemsko míří ke zdanění „papírových zisků“. Odnesou to tamní start-upy
- Daň se má nově vztahovat i na nerealizované zisky z investic.
- Většina poslanců nový zákon podpoří hlavně proto, že další odklad by stál tamní kasu miliardy eur.
- Nový systém zvýhodní nemovitosti, ale přinese další komplikace pro jejich majitele.
Většina poslanců nizozemského parlamentu je připravena podpořit změnu zdanění majetku v rámci systému Box 3, která by nově zahrnovala daň z kapitálových výnosů – a to jak realizovaných, tak i nerealizovaných. To zahrnuje i případy, kdy investor své investice dosud neprodal. Kontroverzní návrh reaguje na předchozí soudní verdikty, podle nichž nizozemský stát chyboval, když dříve předepisovanou daň stavěl na fiktivních výnosech, připomíná list NL Times.
Tamní dolní komora parlamentu (Tweede Kamer) o návrhu znovu debatovala na začátku tohoto týdne. Plán vyvolal značnou skepsi, sešlo se více než 130 dotazů směřovaných na pověřeného státního tajemníka pro daně Eugèna Heijena. Přesto podle NL Times panuje shoda, že systém je sice problematický, ale jeho další odklad by státní rozpočet stál zhruba 2,3 miliardy eur ročně.
Box 3 v Nizozemsku
Fyzické osoby v Nizozemsku zatím neplatí přímou daň z kapitálového zisku při jeho realizaci, ale platí daň z předpokládaného výnosu z majetku. Ten se počítá z celkových čistých aktiv, tedy úspory + investice minus dluhy, a to každý rok k 1. lednu. Tento postup tamní soudy označily za neakceptovatelný.
„Zdanění nerealizovaných zisků je vyloženě antiinvestorské opatření. V prezidentské kampani s ním v roce 2024 vyrukovala Kamala Harrisová, která ale později musela otočit,“ vysvětluje portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
Zdanění nerealizovaných zisků dle něj poškodí zejména start-upy, jejichž valuace mohou narůstat, přestože tyto mladé firmy nemusí mít dostatek hotovosti na zaplacení daní. „Zásadně by to proměnilo způsob, jak se do těchto mladých společností investuje a fondy by to demotivovalo - nechtěly by kupovat podíly ve start-upech jako doposud,“ shrnuje.
Zdaní se i to, co je jen na papíře
Největší kritiku v Nizozemsku vyvolává skutečnost, že nepůjde o mimořádnou či dočasnou daň, jako byla například v česku známá Windfall tax. Investoři do akcií, dluhopisů či kryptoměn tak budou muset platit daň z výnosů každý rok, i když zisky dosud nezrealizovali.
Většina tamních politických stran to považuje za nežádoucí. Tajemník Heijnen uvedl, že vláda by preferovala zdanění až při výplatě zisku, to však prý není technicky proveditelné do roku 2028 a stát - respektive jeho pokladna - si další odklad nemůže dovolit.
S návrhem proto – byť neochotně – prý souhlasí většina vládních stran. Například poslanci za D66 a GroenLinks-PvdA princip zdanění nerealizovaných zisků dlouhodobě podporují a chtějí silnější zdanění vyšších kapitálových výnosů.
Nový systém má být výhodnější pro investory do nemovitostí. Budou si moci odečíst vyšší náklady a daň zaplatí až při realizaci zisku. Box 3 ale zavádí i dodatečnou daň za osobní užívání druhé nemovitosti. Kritici varují, že nový systém bude stejně složitý – ne-li složitější – než ten současný.