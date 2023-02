Nová Palmovka bude od roku 2025 sídlem Agentury Evropské unie pro Kosmický program | e15.cz

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) rozšiřuje svou působnost v Česku a přesídlí do budovy Nové Palmovky v Praze 8, která je dlouhodobě nevyužitá. Vláda a EUSPA v úterý podepsaly memorandum o podpoře stěhování agentury do budovy. Hotovo by mělo být v roce 2025. EUSPA momentálně sídlí v Holešovicích.