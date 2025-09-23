Trump koupil podíl v Intelu a umožnil tam vstupit Nvidii. Díky spojení monopolů sleduje růst akcií
Americká vláda v srpnu koupila desetiprocentní podíl v hroutící se legendární čipové firmě Intel. Prezident Donald Trump před pár dny na sociální síti Truth publikoval meme, kde je vyobrazen jako úspěšný obchodník. Akcie Intelu totiž vyrostly o více než 15 procent. Jde o reakci na oznámení, že do Intelu investovala pět miliard dolarů Nvidia, nejhodnotnější společnost planety vezoucí se na vlně AI. Trump s radostí dealmakera přihlíží něčemu, co by dříve nikdy neprošlo přes antimonopolní úřady. Dovolil, aby se dva dominantní hráči na trhu úzce propojili, a to při majetkové účasti a podpoře samotného státu. Následky mohou být dalekosáhlé.
Nejdříve je nutné si vyjasnit pojmy. Intel desítky let jednoznačně ovládá trh s procesory (CPU) v osobních počítačích a serverech. CPU jsou centrální výpočetní jednotky a nejdůležitější součástka těchto strojů. Firma se sice dostala do obrovských problémů, což jsem rozebíral v analýzách zde a zde, a v počítačích a serverech rychle ztrácí na úkor jediné konkurence v podobě firmy AMD, stále ale s přehledem drží majoritní podíl trhu. Už to sice není přes 90 procent, ale i vysoké desítky jsou hodně.
Nvidia zase jasně dominuje trhu s grafickými kartami (GPU), další důležité počítačové součástce. Nvidia své postavení na trhu neustále posiluje a podle různých statistik je reálné, že má na počítačovém trhu podíl nad 90 procent. Jediným vážným konkurentem je opět AMD. Tato firma navrhuje jak procesory, tak grafické karty, a konkuruje tedy Intelu i Nvidii.
