Původem ruská firma získala od Microsoftu 400 miliard. Může investovat do rozšíření vývoje v Praze
Přetrvávající obrovský byznysový hlad po výpočetní kapacitě spojené s umělou inteligencí a velkými jazykovými modely přinesl další významnou transakci. Původem ruská internetová firma, která nyní sídlí v Evropě, kde staví datová centra plná AI čipů od Nvidie, získala zakázku od Microsoftu za 19,4 miliardy dolarů (více než 400 miliard korun). To je velmi dobrá zpráva i pro Česko – podnik zde totiž buduje vývojové centrum. Akcie společnosti během jednoho dne vzrostly zhruba o polovinu.
Řeč je o firmě Nebius, o níž web e15.cz nedávno informoval. Nebius je pozůstatkem zahraničních aktivit společnosti Yandex označované jako „ruský Google“. Ruské aktivity Yandexu byly po vojenské invazi na Ukrajinu pod cenou vykoupeny lidmi kolem Vladimira Putina. Zakladatel Yandexu Arkady Volozh si však ponechal zahraniční aktiva, která přejmenoval na Nebius, a vrátil se na newyorskou burzu.
Skupina Nebius kromě jiného staví datacentra pro umělou inteligenci. Vlastní objekty má třeba ve Finsku či v New Jersey. V USA a Evropě si také pronajímá kapacity u takzvaných kolokačních partnerů. Nebius nakupuje desítky tisíc čipů od Nvidie a skrze cloud je poskytuje svým zákazníkům – zájemcům o AI.
